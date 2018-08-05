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مناورات كبرى لحرس الثورة بالخليج الفارسي ومضيق هرمز

مناورات كبرى لحرس الثورة بالخليج الفارسي ومضيق هرمز
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

اجرت القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية مناورات كبرى في الخليج الفارسي ومضيق هرمز .

العالم - ايران

وقال المتحدث ومسؤول العلاقة العامة في حرس الثورة الاسلامية، العميد رمضان شريف، اثر اقامة مناورات "الاقتدار" للقوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية في مياه الخليج الفارسي قال : ان هذه المناورات اقيمت بهدف الرقابة وصيانة امن المياه الدولية في اطار المناورات المدرجة سنويا على جدول اعمال حرس الثورة الاسلامية .  

وتابع العميد شريف: ان هذه المناورات تواكبت مع اشادة قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بالقوة البحرية والجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية حيث اعرب عن ارتياحه حيال اقامة المناورات بنجاح مشددا في نفس الوقت على ضرورة الحفاظ على الجهوزية الدفاعية والنهوض بها خدمة لضمان الامن المستديم في مياه الخليج الفارسي الاستراتيجي ومضيق هرمز والتصدي بما يتناسب والتهديدات والمغامرات المحتملة للاعداء.   

 

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