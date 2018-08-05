وزير الخارجية المصري يزور واشنطن لإجراء مباحثات مع بومبيو

العالم - مصر

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد في بيان اليوم الأحد، "وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه صباح الاثنين 6 أغسطس/ آب الجاري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، كما يلتقي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، حيث يلتقي مع ممثلي كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة في مصر أو الراغبة في الاستثمار".

وأضاف البيان أن الوزير "سيشارك في مائدة حوار مستديرة مع عدد من الشخصيات الأمريكية المؤثرة العاملة بمراكز البحث من المهتمين بالشأن المصري والإقليمي، كما سيجري لقاءات مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية".

وأوضح البيان أنه "من المتوقع أن تتناول مباحثات شكري وبومبيو برنامج المساعدات الأمريكية لمصر بمختلف جوانبه الاقتصادية والتنموية والعسكرية"، كما سيحرص الوزير المصري على "إحاطة نظيره الأمريكي بتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة المصرية، فضلا عن تناول الجهود المصرية في محاربة الإرهاب، وما تحقق خلال العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي تستهدف القضاء على الإرهاب".

وتابع البيان "كما سيلتقي شكري خلال زيارته مع مستشار الأمن القومي جون بولتون في لقاء هو الأول منذ تولي الأخير منصبه في أبريل/ نيسان الماضي، لمناقشة سبل دفع مسار العلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة، والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الدولية التي تهم البلدين".

وقررت واشنطن في 25 يوليو/ تموز رفع الحظر عن مساعدات لمصر قيمتها 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية المحجوبة منذ سنوات.