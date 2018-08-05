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بورصة طهران تنتعش على وقع إعلان حزمة اقتصادية جديدة

بورصة طهران تنتعش على وقع إعلان حزمة اقتصادية جديدة
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أغلقت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية تعاملات اليوم الاحد، على ارتفاع المؤشر العام "تدبيكس" 4064 نقطة الى 128,448 نقطة على وقع اعلان حزمة اقتصادية جديدة تتعلق بالعملات الاجنبية مساء اليوم.

العالم - ايران

ودفع ترقب الاعلان عن الحزمة الجديدة، قوة الطلب على أسهم الشركات التصديرية والمدّرة للعملات الاجنبية، حيث ينتظر المساهمون طرح شركات البتروكيماويات والتعدين إيراداتها من العملة الاجنبية في سوق الصرف الثانوي، القريب سعريا من سوق الصرف الحر، بعدما كانت تسعر سيولتها بالسعر الرسمي (الدولار=44 الف ريال).

وتلقى "تدبيكس" دعما من اداء اسهم "خليج فارس القابضة" للبتروكيماويات وفولاد مباركة  للصلب والوطنية للنحاس و"بارس" البتروكيماوية، و"كل كهر" للصناعة والتعدين.

وتداولت السوق 3.853 مليار سهم وورقة مالية بقيمة 9.656 تريليون ريال  توزعت على 154 الفا و865 صفقة.

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