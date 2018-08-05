مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة لتنظيم سوق العملة الاجنبية

العالم - ايران

وتتضمن هذه القرارات توفير العملة الاجنبية بالسعر الرسمي لشراء السلع الاساسية والادوية.

كما وافق مجلس الوزراء لمحال الصرافة المرخصة لها بالعمل في اطار المعاملات الصغيرة لشراء العملات الأجنبية في شكل الأوراق النقدية وفقا للأنظمة، وخاصة لوائح مكافحة غسيل الأموال.

كما تضمنت القرارات ادخال العملات الاجنبية والذهب الى داخل البلاد بدون قيود وفقا لانظمة وقوانين البنك المركزي.

كما تم السماح باستيراد سبائك الذهب وفق ضوابط البنك المركزي الايراني معفية من جميع الرسوم القانونية وضريبة القيمة المضافة.

واوضح مجلس الوزراء في قراراته توفير العملة الاجنبية لواردات بقية السلع سيتم عبر السوق الثانوية من العملة الاجنبية الحاصلة من تصدير جميع السلع غير النفطية، وان سعر صرف العملة الاجنبية سيتحد وفقا لقاعدة العرض والطلب.

وتضمنت القرارات ايضا بتخويل البنك المركزي الايراني بتلقي الودائع بالعملة الاجنبية (بشكل اوراق نقدية) من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية من خلال المصارف العاملة، وتحديد سعر الفائدة على هذه الودائع، وكذلك دفع تكاليف التشغيل الى البنوك العاملة.