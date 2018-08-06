مواقع التواصل المصرية تنفجر غضبا في وجه آل الشيخ!

أطلق مغردون مصريون هاشتاغا مثيرا ضد رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي، والمستشار في الديوان الملكي، تركي آل الشيخ.

وعبر المغردون عن سخطهم الشديد تجاه "تطاول" آل الشيخ على رموز الكرة المصرية، وتوجيهه شتائم متكررة بحق لاعبين ومحللي كرة قدم.

ووصف آل الشيخ المدرب المصري الشهير طه إسماعيل، واللاعب السابق محمد فضل بـ"الكاذبين والتافهين"، متهما إياهم بمحاولة شيطنته أمام الإعلام المصري.

وأثارت شتائم آل الشيخ لطه إسماعيل تحديدا غضب المصريين من مشجعي الأهلي وغيرهم، قائلين إن إهانة آل الشيخ (37 عاما) للأسطورة إسماعيل (79 عاما) هي إهانة لكل المصريين.

وزعم آل الشيخ أن محمد فضل واللاعبين أحمد فتحي وسعد سمير، واللاعب المعتزل مؤخرا عماد متعب، حاولوا جميعا العمل معه، وتلقي دعم منه، وبعد رفضه قاموا بمهاجمته.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب بداية الدوري وفوز فريق "بيراميدز"، الذي يقال إن آل الشيخ يملك الحصة الكبرى فيه، ما دفع الأخير لاستفزاز خصومه بعد الفوز على إنبي بهدف دون رد.

وعبر هاشتاغ "سعودية لمي شوالك"، دعا مغردون مصريون الحكومة السعودية إلى إعادة آل الشيخ للرياض، وسحب جميع صلاحيات تدخله في الدوري المصري، وفريق "بيراميدز".

وأوضح مغردون أن فشل آل الشيخ في وضع قدم داخل النادي الأهلي، ثم الزمالك، وهما قطبا الكرة في مصر، دفعه إلى شراء ناد مغمور وضخ أموال طائلة في سبيل التعاقد مع لاعبين من أجل منافسة القطبين، ولا هدف له سوى "النكاية والعبث"، بحسب قولهم.

وقال مغردون، إن آل الشيخ ساهم في خلق مشاكل كبيرة في الكرة المصرية من خلال الأموال التي يضخها، ومنافسته "غير الشريفة" في بعض الصفقات بحسب قولهم.