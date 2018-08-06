الحرس الثوري وقوات التعبئة مستعدان للمساعدة في حل المشاكل الاقتصادية

ايران- العالم

وفي رسالة وجهها حاجي صادقي الى مراجع الدين في مدينة قم المقدسة ناصر مكارم الشيرازي وحسين نوري الهمداني وصافي الكلبايكاني اعرب فيها عن استعداد كوادر الحرس الثوري والتعبئة (بسيج) لاداء دور خلاق والمساعدة في ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية في البلاد ومكافحة مؤامرات الاعداء.

واشاد بالمواقف الحكيمة للمرجعيات الدينية حيال الاصلاحات واستبدال العناصر الفاسدة والاتكاء على الطاقات الداخلية وتنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم والتصدي الحازم للمفسدين وناهبي المال العام.

واعتبر ان التحديات العديدة التي يواجهها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ بداية انتصار الثورة ولحد الآن قد ازيلت بفضل توجيهات الامام الراحل (قدس سره الشریف) وقائد الثورة وارشادات المرجعيات الدينية وتضحيات الشعب الايراني ما أثمر عن شموخ الشعب واقتداره بعد 40 عاما من عمر الثورة.

ونوه الى ان المشاكل الاقتصادية في البلاد ناجمة عن الضغوط الخارجية وسوء الادارة من قبل بعض المسؤولين في الداخل.