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البرلمان الايراني يتسلم قريبا اول تقرير تقني حول انتاج الوقود النووي

البرلمان الايراني يتسلم قريبا اول تقرير تقني حول انتاج الوقود النووي
الإثنين ٠٦ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي حشمت الله فلاحت بيشة، بان اللجنة ستتسلم قريبا اول تقرير تقني حول وتيرة الوصول الى انتاج 190 الف سو من الوقود النووي.

ايران- العالم

وفي تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس" اليوم الاثنين اشار فلاحت بيشة الى ان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيحضر بعد ظهر الیوم اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية لتقديم ايضاحات حول التقرير العاشر لوزارة الخارجية الى هذه اللجنة بشان وتيرة تنفيذ الاتفاق النووي.

واضاف انه وفقا للقانون يتوجب على هذه اللجنة تقديم تقرير حول وتيرة تنفيذ الاتفاق النووي الى المجلس كل 6 اشهر ولهذا السبب فقد تفقد اعضاء اللجنة مراكز نووية وستكون له مستقبلا ايضا زيارات تفقدية اخرى للمراكز النووية.

واوضح بان تقارير اللجنة التي تقدم كل 6 اشهر حول وتيرة تنفيذ الاتفاق النووي تعتمد على هذه الزيارات للمراكز النووية وكذلك تقارير الخارجية التي تقدم كل 3 اشهر للجنة واضاف، انه من المقرر ان يقدم رئيس منظمة الطاقة الذرية علي اكبر صالحي خلال الاسبوع الحالي للجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية وللمرة الاولى تقريرا  في المجال التقني حول وتيرة تنفيذ الامر الصادر عن سماحة قائد الثورة الاسلامية في مجال الوصول الى انتاج 190 الف سو (وحدة فصل) من الوقود النووي.

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