القضاء الايراني: اعتقال 45 شخصا تلاعبوا بسوق العملات الاجنبية

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وقال محسني ايجئي في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع كبار المسؤولين القضائيين اليوم: ان رئيس السلطة القضائية قدم ايضاحات في بداية الاجتماع عن مطالبات مختلف شرائح الشعوب لاسيما مراجع الدين وعلماء الدين وائمة الجمعة والجماعات والتي طالبوا فيها من السلطة القضائية التصدي للمفسدين بشكل سريع وقاطع.

واضاف، لقد تم تعيين عدد من القضاة الخاصين للبت بملفات المفاسد الاقتصادية، وان المدعي العام بطهران والمدعي العام للبلاد ومساعده يتابعون هذه الملفات القضائية.

واوضح المتحدث باسم السلطة القضائية انه في هذا الصدد تم لحد الآن الانتهاء من عدة ملفات من قبل الادعاء العام واحالتها الى المحكمة، معربا عن أمله في البدء بمحاكمة المفسدين الاقتصاديين قريبا.

واضاف ايجئي: وفقا لآخر الأخبار في هذا الصدد، فقد تم لحد الآن اعتقال 45 شخصا على صلة بثلاثة ملفات، وبطبيعة الحال يوجد اشخاص آخرين اتهاماتهم اقل تم الافراج عنهم بكفالة.