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تدريبات بحرية "عابرة" بين مصر وفرنسا وبريطانيا!

تدريبات بحرية
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية تدريبات بحرية "عابرة" مع القوات البحرية البريطانية والفرنسية في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

العالم - افريقيا 

وقال المتحدث العسكري المصري،أن التدريبات تجري "في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتفعيل التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة".

وتضمّن التدريب مع الجانب البريطاني أحدث أساليب مكافحة الألغام البحرية في نطاق البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث العسكري أن التدريب على مكافحة الألغام يُعد من التدريبات المعقدة التي تحتاج إلى خبرات ومهارات، لما للألغام البحرية من تأثير على حركة الملاحة البحرية داخل وخارج الموانئ والممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية.

بينما تضمن التدريب المصري الفرنسي في البحر المتوسط تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب.

وشهد التدريب "تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية، وتنفيذ حق الزيارة، وتفتيش السفن المشتبه بها، والتدريب على تشكيلات الإبحار، وتنفيذ تمارين المواصلات نهارا وليلا". 

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