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صحيفة صينية:

الشركات الصينية لا تلتزم بالحظر الأميركي ضد إيران

الشركات الصينية لا تلتزم بالحظر الأميركي ضد إيران
الثلاثاء ٠٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلنت صحيفة 'جلوبال تايمز' ان الشركات الصينية لا تلتزم بالحظر ألاحادي المفروض من قبل أميركا علي إيران.

وأضافت "جلوبال تايمز" التابعة للحزب الحاكم في الصين اليوم الثلاثاء، ان الشركات الصينية ستستخدم اليوان الصيني في معاملاتها مع إيران، بدلا من الدولار واليورو. 

من جانب اخر، اشار استاذ جامعة بكين و مدير فرع التجارة الدولية في معهد علوم الاجتماع 'تشينغي سو' الى مقاومة الاقتصاد الايراني امام الازمات و المشاكل واكد ان اقتصاد ايران سيتجاوز العقوبات الامريكية بأقل المشاكل.

وبدأت امريكا اليوم الثلاثاء 7 آب/اغسطس تنفيذ الدفعة الأولى من العقوبات الاميركية ضد ايران والتي تشمل وقف التعاملات المالية واستيراد المواد الاولية اضافة الى اجراءات تشمل المشتريات في قطاعي السيارات والطيران التجاري، على ان تعقبها في تشرين الثاني/نوفمبر القادم دفعة ثانية من العقوبات تطال قطاعي النفط والغاز اضافة الى البنك المركزي الايراني.

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