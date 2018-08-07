روحاني يعزي نظيره الاندونيسي بضحايا الزلزال في هذا البلد

وجاءت رسالة الرئيس روحاني الي نظيره الاندونيسي علي الشكل التالي :

"بسم الله الرحمن الرحيم

جانب رئيس جمهورية اندونيسيا

السيد جوكو فيدودو

لقد تلقيت ببالغ الاسي نبأ وقوع حادث الزلزال في جزيرة لومبوك الذي اسفر عن مئات القتلي والجرحي بين المواطنين (الاندونيسيين).

واني اذ اعرب عن مواساتي وتضامني معكم وعوائل ضحايا هذه الكارثة المؤلمة، اسأل الباري تعالي للقتلي بالرحمة والغفران، ولذويهم بالصبر والسلوان."

يذكر ان زلزالا بقوة 6.9 علي مقياس ريختر ضرب ليلة الاحد الماضي مناطق في اندونيسيا، مما ادي الي مقتل مالايقل عن 82 شخصا واصابة المئات من المواطنين في هذا البلد، بالاضافة الي دمار آلاف المنازل في جزيرتري بالي ولومبوك.