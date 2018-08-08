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المالكي يعلق على الحظر الامريكي على ايران

المالكي يعلق على الحظر الامريكي على ايران
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصدر المكتب الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري كامل المالكي بيانا علق فية على الحظر الاقتصادي الذي يفرضه ترامب بشكل جائر على ايران.

العالم - مراسلون

وجاء في نص البيان الذي حصل مراسل العالم على نسخه منه


                     بِسْم الله الرحمن الرحيم 
 ( وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾. 

                                         صدق الله العلي العظيم 


في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب منطقتنا ودول العالم إلى التخلص من تبعات الأحادية القطبية ، فإن ما صدر من عقوبات أمريكية على الجارة ايران يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي . 

ومن هذا المنطلق نؤكد رفضنا واستنكارنا للعقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الاسلامية الإيرانية وكل عقوبات احادية على الشعوب  ، وندعوا الحكومات في المنطقة والعالم الى رفضها لان الحصار والمقاطعة والإكراه، إجراء غير صحيح أو قانوني، ويعد عملا انتقاميا، وتعسفيا، خارج الشرعية الدولية، ولا مبرر له طالما تنفيذه قد جرى خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة، كما لا يمكن أن يكون مشروعا وهو يستهدف تجويع شعب مسلم صديق ومحاربة نظام الجمهورية الاسلامية الدولة العضو في الامم المتحدة . 

ان معاقبة الشعوب من خلال فرض سياسة التجويع والترهيب هي سياسة دأبت عليها الدول الكبرى ضد الدول التي تعارض سياساتها العدائية ، ولقد عانى شعبنا من سياسية التجويع والحصار إبان النظام السابق وعبرنا عن رفضنا وعدم التزامنا لتلك الإجراءات لانها تمثل أبشع صور العقوبات الجماعية التي تمتد للتأثير على المواد الغذائية للمواطنين، وما يترتب على ذلك من نتائج مجتمعية كارثية، باعتباره أهم الأهداف التي يسعى إليها المحاصرون، على أمل زيادة حالة الغليان الشعبي، وغرس بذور الفتنة، وبث روح التمرد، وعدم الثقة بين الدولة أو السلطة والمواطن . 


بالامس القريب عارضنا العقوبات التي فرضت على  سوريا ، واليوم نرفضها ضد إيران ، وندعو الحكومة العراقية ان لا تكون طرفا في هذه العقوبات وندعو الحكومات في العالم والمنظمات الانسانية الى إيقاف تلك الإجراءات العقابية ضد الشعب الايراني الصديق وسرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات وما يترتب على ذلك من وضع انساني وحقوقي مأساوي . 

                         نوري كامل المالكي 
    الأمين العام لحزب الدعوة الاسلامية رئيس ائتلاف 
                            دولة القانون 

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