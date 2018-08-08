البث المباشر
مراسل العالم: صعدة: غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على منزل مواطن بمديرية باقم الحدودية
مراسل العالم : العثور على مستودع أسلحة وذخيرة من مخلفات المسلحين في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي بينها قنابل “إسرائيلية” الصنع وصواريخ محمولة على الكتف
الأناضول: وفد قيادة حماس يغادر قطاع غزة عبر معبر رفح باتجاه الأراضي المصرية.
لجنة المتابعة :الاحتلال علق إخطارات هدم إدارية لعدد من منازل الفلسطينيين بعد اقتحامها قرية العيساوية بالقدس المحتلة، فجر اليوم.
مراسل العالم :عودة مئات الأهالي إلى بلدة الحميدية في ريف القنيطرة بعد تحريرها وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين
الجيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية على مركزي المقرن وعتمة
صعدة: قصف صاروخي سعودي مكثف على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر وأطراف مديرية حيدان
سماع دوي صفارات إنذار في مستوطنات غلاف غزة اطلقت عن طريق الخطأ
مراسل العالم: إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات مرتزقة العدوان في المصلوب باليمن
شهداء وجرحى بينهم نساء وأطفال إثر غارة استهدفت منزلا بمنطقة العمشية في مديرية حرف سفيان باليمن

كيف علقت روسيا على الخلافات السعودية الكندية؟

كيف علقت روسيا على الخلافات السعودية الكندية؟
الأربعاء ٠٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ردا على سؤال حول تدهور العلاقات بين كندا والسعودية، أن موسكو تأمل أن تتمكن السعودية وكندا من التفاوض بطريقة حضارية للتغلب على أي خلاف بينهما.

العالم- اوروبا

وقالت في بيان لها: "نحن ندافع بثبات عن احترام حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار الخصوصية الوطنية والتقاليد القائمة منذ أمد بعيد في هذه أو تلك البلاد. ونعتبر أنه غير مقبول في هذا الصدد تسييس قضايا حقوق الإنسان".

ووفقا لأقوال زاخاروفا، فإن السعودية "التي بدأت بالسير باتجاه التحول الاجتماعي والاقتصادي على نطاق واسع، تملك الحق السيادي في اتخاذ القرار في كيفية المضي قدما في هذا المجال".

وأضافت: "ونعرب عن أملنا في أن تتمكن السعودية وكندا من الاتفاق بشكل حضاري لتخطي الخلافات بينهما".

وكانت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قد أعربت عن قلقها الشديد، الخميس الماضي، إزاء المعلومات حول اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان سمر بدوي ودعت إلى إطلاق سراحها.

وقامت الخارجية السعودية بعد التصريحات الكندية بسحب سفيرها من أوتاوا وطرد السفير الكندي من الرياض.

روابط ذات صلة

جنرال أمريكي: روسيا والصين ليستا صديقتين لنا

السياسات الصبيانيه تدفع المملكة الى مرحلة التازم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

كيف علقت روسيا على الخلافات السعودية الكندية؟

الصادقون تدعو الحكومة العراقية "لرد الجميل" الى ايران

بعد اغتيال العالم السوري.. من هي وحدة التصفيات (كيدون)؟

نقوي حسيني: لا قيمة للحظر الأميركي الجديد ضد طهران

الخارجية العراقیة تعلن موقفها من التوتر بين السعودية وكندا

صحة الأسنان.. كيف تحميها من السقوط !؟

المالكي والسفير الايراني يبحثان مستجدات المنطقة والعالم

مقتل بطل العالم نيكولاس بيتا إثر حادث مروع في كينيا!

ألمانيا تحذر من الفوضى والتطرف جراء الحظر الأمريكي على إيران

ظريف لترامب: العلاقات الدولية ليست مسابقة ملكة جمال!

جنرال أمريكي: روسيا والصين ليستا صديقتين لنا

حذاء الأمير هاري يثير الجدل في بريطانيا!! + صور

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

العميد حاتمي: نتيجة 12 عاما من المفاوضات هي نكوث أميركا لالتزاماتها

صفقة مليونية بين الوليد بن طلال وشركة سناب شات !!

حمودي: الحظر الأمريكي ضد ايران ظالم وغير مشروع

10 فوائد صحية لا تصدق لحبة الخردل!

شاهد.. ملايين السائحين يتوافدون لزيارة ايران

الأکثر مشاهدة