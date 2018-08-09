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كتائب حزب الله العراق تدين عقوبات اميركا ضد إيران

كتائب حزب الله العراق تدين عقوبات اميركا ضد إيران
الخميس ٠٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت كتائب حزب الله في العراق بياناً تدين فيه العقوبات الأميركية القاسية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ايران- العراق

وجاء في البيان:

"يتعرض الشعب الإيراني المسلم الشقيق، إلى حملة ظالمة جديدة، تشنها الإدارة الأمريكية ومن يدور في فلكها، من أجل تشديد الحصار والعقوبات عليه، لإذلاله وحرمانه من حقه في التعامل الاقتصادي مع شعوب العالم".

وأشار البيان إلى أن إيران تدفع ثمن مواقفها المبدئية والأخلاقية، ودعمها لشعوب المنطقة في وجه المخططات والسياسات العدوانية الأمريكية والصهيونية.

وأضاف البيان: "وقفت إيران إلى جانب الشعب العراقي في محنته العصيبة عندما احتلت عصابات داعش أجزاء واسعة من أرضه، وقدمت المال والسلاح والرجال كي لا يقع العراق فريسة براثن هذه العصابات الإجرامية المدعومة من أميركا وحلفائها، وشاركت في إفشال هذا المخطط الخبيث، حتى امتزج دم الشهداء من كبار القادة الإيرانيين بتراب أرض العراق، في موقف مشرف لا يمكن أن ينساه أو يتنكر له شعبنا الوفي".

وأوضح البيان أن العقوبات الجائرة وغير القانونية التي تتخذها الإدارة الأمريكية ضد الشعب الإيراني, تدل على مدى سيطرة اللوبي الصهيوني والمال السعودي على الأحمق "ترامب" المهووس بالعداء للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة.

وتابع البيان: "الموقف الذي أعلنه العبادي تجاه العقوبات الظالمة المفروضة على الجمهورية الاسلامية لا يمت لموقف الشعب العراقي بصلة، فشعبنا المعروف بالشهامة والعزة والإباء لا يمكن أن يتنكر لمواقف أشقائه أو يجحد فضلهم وتضحياتهم، أو يصطف إلى جانب أعدائهم، أما من يضع نفسه أداة ذليلة خانعة مستسلمة للإرادة الأمريكية, فإنما يمثل نفسه، وأهواءه، وطموحاته، لإرضاء من يتوهم أنهم سيكافؤونه على موقفه، وكان ينبغي عليه أن يتحلى بالشجاعة والشهامة، فيرفض الإملاءات الأمريكية كما رفضتها كثير من الدول".

وختمت الكتائب بيانها بالقول: "جماهير شعبنا العراقي الوفي تقف اليوم صفا واحدا إلى جانب أشقائهم في إيران الإسلام، وتشد على عضدهم، وتؤكد رفضها لأي إجراء من شأنه أن يضعفهم ويزيد من معاناتهم، ونحن على يقين أن الجمهورية الإسلامية ستواجه هذه التحديات بوحدة شعبها، ووعيه، وصبره، والتفافه حول قيادته، وستفوت الفرصة على من يراهن على تنازله عن كرامته مقابل رغيف الخبز".

يذكر أن هذه العقوبات جاءت بعد أن نقضت أمريكا تعهداتها القانونية، والتزاماتها الدولية بالاتفاق النووي الموقع بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة دول 5+1، والذي أبرم برعاية وتصديق الأمم المتحدة.

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