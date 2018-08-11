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ألمانيا ترفع الحظر عن الرموز النازية في ألعاب الفيديو!

ألمانيا ترفع الحظر عن الرموز النازية في ألعاب الفيديو!
السبت ١١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

خففت ألمانيا من الحظر المفروض على الرموز النازية منذ فترة طويلة، وذلك للسماح بإدراجها في ألعاب الكمبيوتر والفيديو، بعد نقاش عام حول لعبة Wolfenstein الشهيرة.

العالم-منوعات

وأعلنت مجموعة صناعية ألمانية، يوم الخميس 9 أغسطس، عن قرار رفع الحظر الذي يمكن تطبيقه في حال استُخدمت الرموز النازية بطريقة "مناسبة اجتماعيا".

وقالت هيئة التنظيم الذاتي للبرمجيات الترفيهية (USK)، المسؤولة عن إصدار تصنيفات عمر ألعاب الفيديو، إنها ستضمن عدم تأثير هذا القرار على سياسة "وقف" الترويج للنازية.

ويمكن السماح  للجهات التي لا توافق على الأيديولوجية النازية، باستخدام مثل هذه الرموز غير الدستورية، على أساس كل حالة على حدة.

وعلى سبيل المثال، في النسخ الألمانية من سلسلة Wolfenstein الشهيرة، كان يجب تغيير صور الزعيم النازي، أدولف هتلر، لإزالة شاربه واستبدال الرموز المعقوفة برمز مثلث.

وقالت إليزابيث سيكير، المديرة الإدارية في USK: "لقد طُبق قرار المراقبة التوجيهية منذ فترة طويلة بالنسبة للأفلام وفيما يتعلق بحرية الفنون، وهذا هو الحال الآن بالنسبة لألعاب الكمبيوتر والفيديو".

وأكدت هيئة تصنيف الألعاب أنها ستواصل التصرف بمسؤولية ومراقبة ألعاب الفيديو المستقبلية بشكل فردي، لتحديد ما إذا كانت مؤهلة للحصول على الإعفاء.

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