مقتل 12 مسلحا في العريش

العالم - مصر

وقالت وكالة سبوتنيك للأنباء، إن قوات الأمن المصرية داهمت قطعة أرض محاطة بسور في منطقة الملالحة بمدينة العريش بعد ورود معلومات تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإرهابية باتخاذها وكرا لهم.

وقالت الوكالة في تقريرها إن المشتبه بهم بادروا بإطلاق النار على قوات الأمن، مضيفة أن القوات ردت بإطلاق النار وعثرت في الموقع على أسلحة نارية وذخائر وعبوتين ناسفتين، فيما لم تحدد الوكالة توقيت المداهمة.

يذكر أن قوات الأمن المصرية بدأت في فبراير/شباط عملية لسحق إرهابيين مواليين لتنظيم داعش الارهابي تنشط في مناطق بشمال سيناء.