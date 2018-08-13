رئيسة تايوان: لا يمكن لأحد محو بلدنا من الوجود

العالم-أسيا

وذلك في تصريحات لدى سفرها إلى الولايات المتحدة وبلدين من حلفائها المتبقين وسط ضغوط من الصين على المستوى الدولي لتأكيد سيادتها على الجزيرة.

وصعدت الصين حملتها الهادفة لتأكيد سيادتها على تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي بينما تعتبرها الصين جزءا من أراضيها. وأمرت الصين الشركات الأجنبية بالإشارة على مواقعها الإلكترونية إلى أن تايوان جزء من الصين. وتبذل بكين أيضا جهودا لاستبعاد تايون من المشاركة في المنتديات الدولية بقدر الإمكان، وفقا لـ"رويترز".

كما تعمل الصين على تقليص عدد الدول التي تعترف بتايوان حتى بلغ العدد الآن 18 دولة فقط بعدما حولت بوركينا فاسو وجمهورية الدومنيكان علاقاتها مع تايبه إلى بكين هذا العام.

وتحدثت تساي بنبرة تحد قبل سفرها إلى لوس أنغيلوس، حيث ستمضي ليلة واحدة قبل توجهها إلى بيليز وباراغواي.

وقالت "بالسفر إلى الخارج يمكن للعالم بأسره رؤية تايوان. يمكنهم رؤية بلدنا وكذلك دعمنا للديمقراطية والحرية".

وأضافت "نحتاج فقط لأن نكون حازمين وبالتالي لن يكون بوسع أحد محو وجود تايوان".