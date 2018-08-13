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احلام تفاوض ترامب مع ايران ذهبت ادراج الرياج

احلام تفاوض ترامب مع ايران ذهبت ادراج الرياج
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه

العالم - الخبر واعرابه

الخبر : رفض قائد الثورة الاسلامية اي تفاوض مع امريكا مؤكدا بانه لو افترضنا وفرض المحال ليس بمحال بانه تقرر ان نتفاوض مع امريكا فاننا لن نتفاوض مع الحكومة الحالية . 

التحليل :

-التصريحات التي ادلى بها قائد الثورة الاسلامية اليوم حسمت الموقف بشان فريقين بكل وضوح ، الفريق الاول ترامب والادارة الامريكية التي كانت تتصور انها وفي ظل تشديد الحظر سترغم ايران على اعتماد خيار التفاوض . الفريق الثاني بعض الشخصيات الداخلية المرعوبة من تهديدات ترامب والتي ترى ان الخيار الوحيد للخروج من الازمة الراهنة هو التفاوض مع امريكا .

- في حين ان جميع العالم يعلم بان تصريحات قائد الثورة الاسلامية هي فصل الخطاب في ايران، يبدو انه سنشهد تحركين خلال الايام المقبلة ، التحرك الاول هو تصاعد وتيرة تهديدات ترامب والتي لا يرى اي خيار امامه سواها ، والثاني مضاعفة الجهود من قبل الايرانيين لتعزيز البنى الاقتصادية الداخلية وتحصينها.

- التغييرات التي طرات على الظروف مقارنة بما قبل التوقيع على الاتفاق النووي والتاكيد على ان ايران ليست وحيدة في الظروف الراهنة، تعزيز القدرات الدفاعية وعناصر الاقتدار الاقليمي لايران .. هي مؤشرات على ان احلام ترامب ستذهب ادراج الرياح كما ذهب حلم التفاوض ادراج الرياح . 

 

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