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تفعيل اتفاقية الدفع الثنائية بين ليبيا وتونس

تفعيل اتفاقية الدفع الثنائية بين ليبيا وتونس
الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الخميس، الإستعداد للتحضير لـ اللجنة العليا الليبية التونسية المقرر عقدها خلال المدة القريبة القادمة لمناقشة اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الرباط بتاريخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1991.

العالم - ليبيا

وقالت وزارة الخارجية لحكومة الوفاق الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "وفدا تونسيا رفيع المستوى قام بزيارة العاصمة طرابلس أمس الأربعاء 15 أغسطس/آب 2018 برئاسة حاتم الفرجاني، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الإقتصادية في إطار متابعة تنفيذ ما تم الإتفاق عليه في الإجتماع الوزاري، الذي عقد في تونس يوم 5 يوليو/تموز 2018، برئاسة وزيري خارجية البلدين الشقيقين للتحضير للجنة العليا الليبية التونسية المقرر عقدها خلال المدة القريبة القادمة".

وأضاف البيان، أنه "تم خلال الإجتماعات استعراض ومناقشة اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي الموقعة في الرباط بتاريخ 12 ديسمبر/كانون الأول 1991"، مضيفة أنه:

كذلك تمت مناقشة قرار مجلس محافظي المصارف المركزية لدول اتحاد المغرب العربي الموقع في طرابلس يوم 7 أغسطس/آب 2006 بشأن تعديل الاتفاقية سالفة الذكر.

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