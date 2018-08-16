الصومال.. تغييرات في قيادات الجيش والشرطة والمخابرات

العالم - افريقيا

وتضمن مرسوم رئاسي، أصدره فرماجو، تعيين اللواء ظاهر أدم علم رئيسًا لأركان الجيش، وقد سبق وأن شغل هذا المنصب.

وكذلك تعيين أدوى يوسف راغى قائدًا للقوات المسلحة، بعد أن عمل قائدًا لقوات القصر الرئاسي. كما ورد في المرسوم تعيين حسن نور قائدًا للقوات البحرية.

وتعيين فهد ياسين، المدير العام في القصر الرئاسي، نائبًا لمدير جهاز المخابرات.

وتضمن المرسوم الرئاسي أيضًا إقالة كل من الجنرال عبد الله محمد عبد الله والضابط عبد القادر محمد نور من منصبيهما كنائبين لمدير المخابرات.

ونص المرسوم كذلك على تعيين آمنة سعيد علي مديرةً للقصر الرئاسي، بعد أن كانت نائبةً لمدير عام القصر.

وفي جهاز الشرطة تم تعيين الجنرال سعيد أحمد كدية نائبًا أول في الشرطة، والعقيد زكية حسين أحمد نائبةً ثانيةً.

وجاء في المرسوم أن التغيرات الجديدة من شأنها إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية.

ووفق مراقبين فإن التعيينات الجديدة لم تكن متوقعة، لأن تغييرات مماثلة شهدها الصومال منذ أبريل/ نيسان 2017.

ويتخوف خبراء عسكريون من أن التعديلات المتكررة في القيادة العسكرية من شأنها عرقة الجهود الحكومية لدحر الإرهاب وإعادة الاستقىرار للبلد العربي.

وبإسناد من قوات حفظ سلام إفريقية، تقاتل القوات الحكومية في الصومال، منذ سنوات، مسلحي حركة "الشباب" المتمردة.

