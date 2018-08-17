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امريكا تهدد بفرض عقوبات ضد الدول التي تتعاون مع إيران

امريكا تهدد بفرض عقوبات ضد الدول التي تتعاون مع إيران
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

صرح الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، برايان هوك، بأن بلاده مستعدة لفرض عقوبات ثانوية (ثانية) ضد الدول التي ستواصل التعاون التجاري مع إيران.

العالم-الاميركيتان

وقال هوك في مؤتمر صحفي في وزارة الخارجية، رداً على سؤال للصحفيين، كيف يمكن لوزارة الخارجية أن تقنع الصين بالامتثال لهذه العقوبات: "نتوقع أن النشاط التجاري مع إيران بما في ذلك الشحن، سيشارف على الانعدام بحلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وأضاف، "نأمل أن يلتزم شركاؤنا بنظام العقوبات، وأعتقد أنه لا يوجد داع للتذكير باستعداد امريكا لفرض عقوبات ثانوية (ثانية)".

وكانت واشنطن فرضت اجراءات حظر جديدة ضد إيران تشمل عدة مجالات من بينها التحويلات البنكية بالعملة الأمريكية، ومجال المعادن والألمنيوم، والصلب، وغيرها، بينما تطال مجالات الطاقة والنفط في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وانسحبت امريكا من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/مايو الماضي، معلنة استئناف الحظر الاقتصادي ضد طهران.

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