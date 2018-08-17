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امريكا تعلن عن هدفها بتقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر

امريكا تعلن عن هدفها بتقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تسعى إلى تقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر

العالم-اميركا

وقال مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية، برايان هوك خلال مؤتمر صحفي: هدفنا زيادة الضغط على إيران من خلال تقليص وارداته من صادرات النفط الخام إلى الصفر.

وأضاف هوك: "نعمل على تقليص الاضطرابات في السوق العالمية، لكننا على قناعة بأن هناك كميات كافية من النفط".. "العنصر الأساسي من استراتيجيتنا هو ممارسة أشد الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية" على إيران، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى منطقة الخليج الفارسي مع نائب وزير الخزانة الأمريكية سيغال مانديلكر، وفي نهاية هذا الأسبوع سيزور ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وأشار إلى أن ممثلي الخارجية والخزانة الأمريكيتين قد زاروا 13 دولة في أوروبا وآسيا الشرقية. وأعرب عن أمله بأن تؤيد روسيا والصين ودول أخرى الخطوات الأمريكية ضد طهران.

وذكر أن "أكثر من 50 شركة أجنبية أعلنت رغبتها في مغادرة السوق الإيرانية، وخاصة قطاعي الطاقة والمال" حسب تعبيره.

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