رابطة الدوري الفرنسي تشكو "بي أوت كيو" للمفوضية الأوروبية

العالم - الرياضة

وقال بيان للرابطة إنه مع بدء موسم دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، تدرك رابطة دوري كرة القدم للمحترفين بأن قناة قرصنة تدعى beoutQ تبث بشكل غير قانوني مباريات من هذه البطولة التي تنظمهما الرابطة.



وأضاف أن الرابطة تنظر بجدية لقيام beoutQ بالاستغلال غير المصرح به لمنتجاتها، وقد قامت بتوجيه رسالة إلى المديرية العامة للتجارة في المفوضية الأوروبية تطلب الدعم في التحقيق في أمر هذه القناة، وتدعو إلى ممارسة الضغط على السعودية لإغلاقها.

وكانت بي إن سبورتس قالت في تغريدة على تويتر إن ثلاث مؤسسات عالمية رائدة في مجال الأمن الرقمي وحلول تكنولوجيا الإعلام (ناغرا وأوفيرون وسيسكو) أثبتت بشكل نهائي أن مؤسسة البث الفضائي عربسات ومقرها العاصمة السعودية الرياض توزع قناة القرصنة السعودية "beoutQ، وأضافت أن هذا الدليل التقني يثبت بما لا يدع مجالا للشك تورط شركة عربسات في أكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم.

كما وجهت رابطة دوري كرة القدم للمحترفين في فرنسا رسالة إلى شركة عربسات تطلب فيها منع beoutQ من استخدام أقمارها الصناعية لبث المحتوى المقرصن، وتدرس الرابطة كذلك كافة الخيارات والقنوات والحلول القانونية المتاحة لها.



وقال المدير التنفيذي لرابطة دوري كرة القدم للمحترفين الفرنسية ديدييه كييو، إن الرابطة تواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها ومصالح إذاعاتها، ودعا كلا من عربسات والسعودية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات.