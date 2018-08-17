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وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي حول سوریا

وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي حول سوریا
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

بحث وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي أكار، خلال لقائهما في موسكو، اليوم الجمعة 17 أغسطس/ آب، القضايا الحيوية للأمن الإقليمي والوضع في سوريا والتعاون الثنائي.

العالم - أوروبا

وذكرت وزارة الدفاع الروسية "تم التركيز على مناقشة قضايا التسوية للوضع الإنساني في سوريا، بما في ذلك عودة اللاجئين"، مضيفة أنه "تم التطرق إلى قضايا التعاون الثنائي للوزارتين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 يوليو/ تموز الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.

والجدير بالذكر أن تركيا وروسيا، إلى جانب إيران، هي الدول الضامنة لمباحثات أستانا حول تسوية الأزمة السورية. كما تشهد العلاقات السياسية والاقتصادية تقاربا أكبر مؤخرا على خلفية تدهور علاقات واشنطن مع موسكو وطهران وإسطنبول، بينما يرى محللون أن سبب هذا التدهور في المقام الأول يعود إلى نهج واشنطن الهادف لفرض الهيمنة الأمريكية في العالم كله.

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