البث المباشر

البنتاغون:الجيش الصيني يتدرب على ضرب أهداف أميركية

البنتاغون:الجيش الصيني يتدرب على ضرب أهداف أميركية
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

ذكر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الخميس، أنّ الجيش الصيني وسّع عملياته التي تشمل استخدام قاذفات القنابل، في السنوات القليلة الماضية، بينما "يتدرب على الأرجح على توجيه ضربات" للولايات المتحدة وحلفائها.

العالم - الأميركيتان

وجاء التقييم، الذي تزامن مع زيادة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن التجارة، ضمن تقرير سنوي سلّط الضوء على جهود الصين لزيادة نفوذها العالمي، مع إنفاق دفاعي قدّر البنتاغون أنّه تجاوز 190 مليون دولار في 2017.
 
وجاء في التقرير: "على مدى السنوات الثلاث الماضية، قام جيش التحرير الشعبي الصيني بتوسيع مناطق عمليات القاذفات فوق المياه، مكتسبًا الخبرة في مناطق بحرية، ويتدرّب على الأرجح على توجيه ضربات لأهداف الولايات المتحدة وحلفائها".

وتعتزم بكين وواشنطن عقد محادثات تجارية، ما أوجد آمالًا بأنّهما قد يحلّان نزاعًا متصاعدًا بشأن الرسوم الجمركية يهدّد بالتحول إلى حرب تجارية شاملة.

وذكر التقرير أنّه في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الصيني توسيع نطاق عملياته، لم يتضح ما هي الرسالة التي تسعى بكين إلى إيصالها بتنفيذ هذه الطلعات "غير إظهار تحسن قدراتها".

ولم يتسنَّ بعد الحصول على تعليق من السفارة الصينية في الولايات المتحدة.

وأنزل سلاح الجو الصيني، هذا العام، قاذفات على جزر وشعاب في بحر الصين الجنوبي، في إطار تدريبات في المنطقة المتنازع عليها.

وكان البنتاغون وضع، في كانون ثانٍ/يناير الماضي، مواجهة بكين، إلى جانب روسيا، في قلب إستراتيجية جديدة للدفاع الوطني.

وبينما تحتفظ واشنطن وبكين بعلاقة عسكرية تستهدف احتواء التوتر، تعرّضت هذه العلاقة لاختبارات في الأشهر القليلة الماضية، خاصة في أيّار/مايو، عندما سحب البنتاغون دعوة وجهها للصين للمشاركة في تدريبات بحرية تشارك فيها عدة دول.

وفي حزيران/يونيو، أصبح جيم ماتيس أول وزير دفاع أميركي يزور الصين منذ 2014. وقال تقرير البنتاغون إنّه على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي، فإنّ ميزانية الدفاع الرسمية في الصين، ستتجاوز 240 مليار دولار بحلول 2028.

وأضاف البنتاغون أن برنامج الفضاء الصيني يحرز تقدمًا سريعًا. وجاء في التقرير "جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل تعزيز قدراته العسكرية في الفضاء على الرغم من موقفه المعلن المناهض لعسكرة الفضاء".

وأعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الشهر الماضي، عن خطة طموحة لتدشين "قوة فضاء" كفرع سادس من الجيش بحلول 2020.

ومن الحجج المؤيدة لتطوير هذه القوة، أنّ منافسي الولايات المتحدة؛ مثل الصين، يستعدون على نحو متزايد لتوجيه ضربات للقدرات الأميركية في الفضاء، في حال نشوب صراع.

المصدر: وكالات

روابط ذات صلة

أميركا تدعم سريلانكا عسكريا لمواجهة نفوذ الصين

تحديث مفاعل اراك يجري حاليا بتعاون الصين وبريطانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. خليل الحية: مسيرات العودة خيبت آمال البعض بنهاية القضية الفلسطينية

أول مسلمة تفوز بقضية تمييز عنصري في السويد

مصرع أكثر من 320 شخصا جنوبي الهند بسبب الأمطار الموسمية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

الجيش السوري يحرر المنطقة الجنوبية الغربية من تلول الصفا بين ريفي السويداء

بالفيديو.. خضر حبيب لقناة العالم: فلسطين ستعود إلينا بالجهاد والمقاومة

هذا ما أعاد 500 ألف سوري إلى دير الزور

أفقر رئيس سابق في العالم يرفض الحصول على راتب تقاعدي

الأجهزة الأمنية بذمار تلقي القبض على مرتزقة تلقوا تدريبات خارج اليمن

كريستيانو رونالدو يستقر في منزل بمواصفات خاصة في تورينو   

وزير الدفاع الروسي يبحث مع نظيره التركي حول سوریا

شاهد بالفيديو.. "قل لي لماذا؟!" ... هزت العالم ولم تهز آل سعود !!

البنتاغون:الجيش الصيني يتدرب على ضرب أهداف أميركية

44 حالة وفاة بسبب الايبولا في الكونغو الديموقراطية

ألمانيا تتوصل لاتفاق مع اليونان حول اللاجئين

روسيا تحتج بشدة على انتهاكات أمريكا للقانون الدولي

باکستان..تعیین عمران خان رئيساً للوزراء

أتراك يبيعون طنا من الذهب دعما لليرة

حلق الوادي التونسية تحتفل بالعيد السنوي للحوت

وفاة 33 طفلا في مخيم شمال شرق نيجيريا خلال 15 يوما

الأکثر مشاهدة