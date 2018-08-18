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"معلومات صادمة" تكشف عنها صحافية بلغارية عن اسلحة اميركا بسوريا

السبت ١٨ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

أعربت الصحافية البلغارية ديليانا بيتروفا عن شعورها بالعار لتورط بلادها بإرسال أسلحة إلى سوريا.

العالم - سوريا

وبحسب موقع شام تايمز، فقد قالت ضمن برنامج “حوار الساعة” على قناة الميادين إنّ التحقيق الذي طلبه الاتحاد الأوروبي بشأن رومانيا وبلغاريا لم يبدأ.

وأشارت إلى أنها لا تتوقع أن يقوم الاتحاد الأوروبي بمساءلة المسؤولين عن إرسال أسلحة إلى سوريا.

الصحافية بيتروفا قالت إنّ منظمة الخوذ البيضاء مرتبطة بتنظيم القاعدة، وقناة الميادين كشفت هذه الحقيقة، مضيفة “لو لم أذهب إلى سوريا لاعتقد الناس أن ما يجري هناك هو ثورة”.

ولفتت بيتروفا إلى أن احداً “لا يرضى في بلغاريا بتوظيفي لديه بسبب المعلومات التي كشفتها”.

وفي سياق متصل، ذكرت أنّ الولايات المتحدة تصنّع أسلحة بيولوجية في 25 بلداً حول العالم، متحدثةً عن عرض وثائقي يتناول معلومات عن أسلوب أميركي يتضمن حقن بعوض بجراثيم معينة ونشرها عبر الطائرات.

ورأت بيتروفا أنه يجب التركيز على دور كيان الاحتلال الاسرائيلي في نقل المقاتلين والسلاح إلى سوريا.

 

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