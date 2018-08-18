الأمم المتحدة تنكس أعلامها لمدة 3 أيام حدادا على رحيل كوفي عنان

العالم - الأميركيتان

وأعلنت أسرة كوفي عنان، أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام وافته المنية صباح اليوم السبت، بعد فترة قصيرة من المرض.

وقالت أسرة عنان في بيان منشور على حساب "كوفي عنان" على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن زوجته نان وأبناءه آما وكوجو ونينا كانوا إلى جانبه خلال أيامه الأخيرة.

وقال بيان الأسرة: كوفي عنان كان رجل دولة من الطراز العالمي، وقاتل طوال حياته من أجل عالم أكثر عدالة وسلمية، وخلال مسيرته المتميزة وقيادته للأمم المتحدة كان بطلا متحمسا للسلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وبعد مغادرته الأمم المتحدة، واصل العمل بلا كلل في قضايا السلام من خلال رئاسته لمؤسسة كوفي عنان وكرئيس لجماعة الحكماء، المجموعة التي أسسها نيلسون مانديلا، وكان مصدر إلهام للصغار والكبار على حد سواء.