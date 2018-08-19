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ترامب يوقف الدفع "المثير للسخرية" لسوريا.. والرياض تتكفل!!

ترامب يوقف الدفع
الأحد ١٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برامج استقرار في سوريا بقيمة 230 مليون دولار.

العالم- الأميركيتان

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أنهت الدفع السنوي، الذي وصفه بـ"المثير للسخرية"، بقيمة 230 مليون دولار لسوريا.

وأضاف في تغريدة له، فجر الأحد: "ستبدأ المملكة العربية السعودية والدول الغنية الأخرى في الشرق الأوسط في سداد المدفوعات بدلا من الولايات المتحدة".

مختتما تغريدته بالقول: "أريد تطوير الولايات المتحدة وجيشنا والدول التي تساعدنا!"

وكانت السعودية أعلنت الجمعة تقديم 100 مليون دولار كمساهمة لصالح التحالف الدولي للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى المناطق التي حررت من تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا.

وقالت السعودية إن "هذا المبلغ هو أكبر مساهمة للمناطق المنتزعة من تنظيم "داعش" في سوريا، وهو استكمال للعهد الذي قدمه وزير الخارجية عادل الجبير في 12 يوليو الماضي في بروكسل".

وكان ترامب هدد في شهر نيسان/ ابريل الماضي بالانسحاب من سوريا، وقال إن التدخل الأمريكي في سوريا مكلف، ويخدم مصالح دول أخرى، وإذا كانت السعودية تريد بقاء القوات الأمريكية هناك فعليها دفع تكاليف ذلك.

وأضاف ترامب: "نعمل على خطة للخروج من سوريا، وإذا كانت السعودية ترغب ببقائنا فيها، فيجب عليها دفع تكاليف ذلك".

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