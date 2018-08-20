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قس يهرب بأموال كنيسة في أمريكا.. والسبب؟

قس يهرب بأموال كنيسة في أمريكا.. والسبب؟
الإثنين ٢٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

هرب قس فلبيني بأموال كنيسة كاثوليكية في امريكا، بعد أن وجهت السلطات له اتهامات بالتحرش بثلاثة أطفال.

العالم - الاميركيتان

وكشف مسؤولون في كنيسة “سانت سيسيليا”، بضاحية “اوك كليف” في مدينة دالاس، أن القس ريمون ادموندو باريديس (69 عامًا) فر إلى مسقط رأسه في الفلبين؛ هربًا من التحقيق في المزاعم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، صرح الأسقف إدوارد بيرنز بفصل القس ريمون من الكنيسة في قداس يوم السبت.

وأوضح أن أبرشية دالاس أبلغت بمزاعم سوء السلوك الجنسي في شباط/ فبراير، بعد أن اتهم 3 رجال القس بالتحرش بهم جنسيًا عندما كانوا في سن المراهقة قبل أكثر من 10 سنوات.

ووفقًا للأبرشية، كان ريمون قيد التحقيق بالفعل؛ بسبب اختلاس 60-80 ألف دولار من خزانة الكنيسة في الوقت الذي تقدم فيه الرجال ببلاغهم.

واعترف ريمون بسرقة أموال الكنيسة على مدار 3 عقود، لكنه لم يكشف عن المبلغ المحدد.

ويُعتقد أن ريمون هرب إلى مسقط رأسه في الفلبين في نهاية الأسبوع الماضي، وقال الأسقف لأبناء الرعية: إن الكنيسة تسعى لتعيين محققين خاصين لتحديد موقع ريمون والقبض عليه.

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