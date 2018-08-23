"الدفاع الروسية" تستولي على صواريخ جافلين الأمريكية

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وأقيم هذا المعرض في بلدة كوبينكا بريف العاصمة الروسية موسكو ضمن فعاليات مؤتمر "ارميا 2018"، حيث عرضت وزارة الدفاع الروسية نماذج الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الإرهابيين في سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أرسلت قوات تابعة لها إلى سوريا لتساعد القوات السورية على محاربة الإرهاب.

ورجح مصدر قريب الصلة من وزارة الدفاع الروسية أن يكون عسكريون أمريكيون فقدوا هذه الصواريخ ووحدة الإطلاق الخاصة بها، والتقطها مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن المصدر قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية لا تسلم صواريخ جافلين إلى حلفائها في سوريا، وتستخدمها قوات خاصة أمريكية.

وتسلم الولايات المتحدة صواريخ تاو، وهي صواريخ قديمة نسبياً، إلى مسلحي المعارضة "المعتدلة" في سوريا. ويحتوي المعرض على صواريخ تاو أيضا.