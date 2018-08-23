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عمران خان: من الآن باكستان ليست عميلة لأميركا

عمران خان: من الآن باكستان ليست عميلة لأميركا
الخميس ٢٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان إنّ بلاده ستكون حليفة للولايات المتحدة في السلام، لا في الحرب.

العالم- أسيا والباسفيك

وأضاف خان في حديث لقناة محلية أنّه آن الأوان لأن تجعل الولايات المتحدة من باكستان صديقاً لا عميلاً، لأنها بحاجة إلى شريك للسلام للخروج من أفغانستان.

وتابع قائلا "سنكون حلفاء فقط في السلام.. لن نكون حلفاء في الحرب.. مات خمسون ألف باكستاني وأدخل التطرف إلى هذا البلد، ونحن أقل أمانا أكثر من أي وقت مضى".

وأكد خان أن بلاده خسرت قرابة 80 مليار دولار في هذه الحرب، بينما خسرت الولايات المتحدة نحو 20 مليارا فقط.

وأضاف "يغرق البلد في الفقر والفوضى والدولة تضعف.. هناك إجماع في باكستان على أنه لا يوجد حل عسكري، لذلك سنسعى إلى حل سياسي" في أفغانستان.

وكانت الولايات المتحدة قد رحبت السبت الماضي بتنصيب عمران خان رئيسا جديدا للوزراء في باكستان، مؤكدة أنه يقود حكومة مدنية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت إن العلاقات بين واشنطن وإسلام آباد كانت فعالة على مدار أكثر من 70 عاما.
 
وأضافت "تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل مع الحكومة المدنية الجديدة من أجل تعزيز السلام والرخاء في باكستان والمنطقة".
ويواجه رئيس وزراء باكستان الجديد تحديات جمة على مسار إعادة تلميع صورة بلاده على الساحة الدولية.

ومن أهم الملفات التي يتعين على خان التعاطي معها، التوتر مع أفغانستان، والعلاقات مع الهند، والحوار المجمد مع الولايات المتحدة، والشراكة الاقتصادية مع الصين.

وفي وقت سابق، أكد بطل الكريكت السابق أن "باكستان لا يمكنها أن تنعم بالازدهار إلى أن يتم تحقيق السلام".

المصدر : وكالات

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