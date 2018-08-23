روسيا تؤكد على ضرورة انهاء التواجد الاميركي في سوريا

العالم - خاص بالعالم

التواجد الاميركي في سوريا بات محور اهتمام عالي المستوى في روسيا.. وزارة الخارجية اكدت على ضرورة انهاء الولايات المتحدة لوجودها في الاراضي السورية.. وقالت المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، ان وجود القوات الاميركية غير شرعي ولا مبرر قانونيا لبقائها. واضافت ان المئات من ارهابيي داعش والنصرة يختبئون في مخيم الركبان عند الحدود مع الأردن.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية:"نمتلك معلومات موثوقة بأن القوات الاميركية المسيطرة على منطقة يتجاوز قطرها مئة كيلومتر حول قاعدتها في التنف، والتي تضم خاصة مخيم الركبان، على دراية تامة بوجود هؤلاء الارهابيين. ولم تمنح حتى الآن لدمشق أو الأمم المتحدة فرصة الوصول إلى المخيم لتقديم المساعدات إلى المحتاجين"



اما مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون اكد ان روسيا تعتبر خروج الايرانيين من سوريا امر لن يتحقق. حيث قال جون بولتون مستشار الامن القومي الاميركي :"الجانب الروسي لا يرى مطلب خروج القوات الإيرانية من سوريا أمرا قابلا للتطبيق.. ونحن نعمل على خروج جميع القوات الإيرانية من سوريا".



هذه التصريحات اتت بعد ان اكد بولتون ان الرئيس الروسي أبلغ واشنطن بأن لا يمكنه تحقيق انسحاب القوات الايرانية من سوريا. وزعم بولتون أن ما يبقي القوات الأميركية في سوريا هو وجود القوات الايرانية وداعش. واشار الى عدم وجود تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا بخصوص خطط الرئيس السوري بشار الاسد لاستعادة المدينة.



مراقبون اكدوا ان العلاقة بين موسكو وطهران في سوريا هي علاقة تكاملية، حيث أن القوات الجوية الروسية هناك لن تفرط في التواجد الإيراني من أجل إرضاء الولايات المتحدة او" اسرائيل". واشاروا الى ان هناك حاجة إلى هذا التواجد خاصة مع تعزيز الولايات المتحدة لتواجدها العسكري في سوريا، ودعمها لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية. واضافوا ان القوات الايرانية اتت بطلب رسمي من دمشق وعملت على مكافحة الارهاب وازالة خطر داعش الوهابية عن المنطقة، وذلك على عكس التواجد الاميركي والغربي في سوريا.

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