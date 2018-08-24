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كأس شاي دون سكر ينهي حياة امرأة على يد زوجها

كأس شاي دون سكر ينهي حياة امرأة على يد زوجها
الجمعة ٢٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

ألقت قوات شرطة قليوب بشمال مصر القبض على موظف طعن زوجته بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بسب إعدادها كوب شاي دون أن تضع فيه السكر!

العالم - مصر

وإستقبل مستشفى قليوب العام جثة ربة منزل وهي إمرأة في العقد الثالث من العمر حيث بيّنت التحريات أن زوج المتوفاة وعمره 35 سنة، موظف ومقيم بقرية ميت نما بقليوب، هو المتورط الرئيسي في العملية.

وبيّنت التحريات أن سبب إرتكاب الزوج للواقعة، إعتراضه على إعداد المجني عليها كوب شاي له دون وضع السكر فيه، ما جعله يسبّها لتنشب بينهما مشاجرة، طعن المتهم على إثرها زوجته بسكين برقبتها مما أودى بحياتها.

وجرى نقل الجثة لمستشفى النيل بشبرا الخيمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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