كأس شاي دون سكر ينهي حياة امرأة على يد زوجها

العالم - مصر

وإستقبل مستشفى قليوب العام جثة ربة منزل وهي إمرأة في العقد الثالث من العمر حيث بيّنت التحريات أن زوج المتوفاة وعمره 35 سنة، موظف ومقيم بقرية ميت نما بقليوب، هو المتورط الرئيسي في العملية.

وبيّنت التحريات أن سبب إرتكاب الزوج للواقعة، إعتراضه على إعداد المجني عليها كوب شاي له دون وضع السكر فيه، ما جعله يسبّها لتنشب بينهما مشاجرة، طعن المتهم على إثرها زوجته بسكين برقبتها مما أودى بحياتها.

وجرى نقل الجثة لمستشفى النيل بشبرا الخيمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.