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شاهد.. موجة ذعر بسبب نشر فيديو على موقع التواصل الإجتماعي!!

الأحد ٢٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

تسبب مقطع فيديو "غريب" نشره أحد سكان سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية على موقع "تويتر"، تسبب الهلع بين رواد الشبكة العنكبوتية.

العالم - منوعات 

ونشر الفيديو على تويتر صاحب الحساب المسمى "@jolynn"، ويظهر فيه ولد صغير يلعب أمام المرآة، وبعد ثوان يستدير ويبتعد عن المرآة، وفي الوقت ذاته يتحرك انعكاس الطفل أسرع من الطفل نفسه، ويختفي قبله بلحظات.

وكتب المغرد ناشر المقطع في شرح الفيديو: "كلما ألقي نظرة على هذا الفيديو، كلما بدا الأمر أكثر جنونا بالنسبة لي!".

الفيديو حصل على ما يقارب 4 ملايين مشاهدة وحاز على إعجاب نحو 178 ألف شخص.

وأثار المقطع عاصفة من التعليقات والتكهنات، إذ كتب أحد المعلقين تغريدة تقول: "أنا تجمدت لمدة دقيقة!".

فيما كتب آخر: "لم أر في حياتي مرآة يتأخر فيها الانعكاس لـ0.5 ثانية!".

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