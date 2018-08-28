الغاء زيارة بومبيو الى بيونغ يانغ.. رسالة معادية أم خدعة المفاوضات

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وكانت هذه الزيارة من المخطط أن تصبح الرابعة لبومبيو إلى كوريا الشمالية والثانية له بعد القمة التاريخية التي عقدت يوم 12 يونيو في سنغافورة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

وعزى البيت الابيض إلغاء الزيارة الى "رسالة معادية" استلمتها واشنطن من بيونغ يانغ، قائلا إن "بومبيو تسلم رسالة من رئيس اللجنة المركزية للحزب الحاكم، كيم يونغ تشول، صباح الجمعة الماضية، وعرضها على ترامب. ولم ينشر المحتوى الدقيق للرسالة، لكنها كانت "معادية بما فيه الكفاية" بحسب صحيفة واشنطن بوست. وأما ترامب كتب لاحقا على صفحته في تويتر: "طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو عدم الذهاب إلى كوريا الشمالية في هذه الفترة، لأنني أعتقد أننا لم نحقق تقدما كافيا في نزع الأسلحة النووية بشبه الجزيرة الكورية".

وصرح ترامب من جهة أخرى، بأنه يرغب بلقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بغض النظر عن إلغاء زيارة بومبيو لكوريا الشمالية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنه سيزور الأسبوع المقبل كوريا الشمالية برفقة ستيفن بيغان، الذي عينه مبعوثا خاصا من الولايات المتحدة إلى هذه البلاد.

وأضاف وزير الخارجية في تصريح مقتضب سيتوجه إلى كوريا الشمالية لتحقيق مزيد من التقدم الدبلوماسي لتحقيق هدف "نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي وبالكامل، كما تعهد الرئيس كيم جونغ أون".

بيونغ يانغ تتهم واشنطن بالمؤامرة وازدواجية المعايير

وعقب إلغاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بيونغ يانغ، وجهت كوريا الشمالية انتقادات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة واتهمتها بازدواجية المعايير وسوء النوايا.

وشددت صحيفة "رودونغ سينمون" الكورية الرسمية على أن القوات الخاصة الأمريكية المرابطة في اليابان تنفذ تمارين سرية، تمهيدا للتسلل إلى بيونغ يانغ. واتهمت الصحيفة الولايات المتحدة بـ"حياكة خيوط المؤامرة الإجرامية لشن حرب على كوريا الشمالية وارتكاب جريمة تستحق عقابا لا يرحم من قبل الرب"، في حال فشل "السيناريو غير العادل واللصوصي" لإجبار بيونغ يانغ على نزع ترسانتها النووية.

وذكرت الصحيفة أن كوريا الشمالية لا تستطيع أن تأخذ على محمل الجد معايير واشنطن المزدوجة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تجري بالتزامن مع التفاوض بابتسام مصطنع، مناورات سرية بمشاركة عناصر القوات الخاصة والذين يرتكبون جرائم قتل.

من جهتها قالت كوريا الجنوبية الاثنين، إن الإلغاء المفاجئ لزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لكوريا الشمالية له تأثير على مكتب الاتصال بين الكوريتين الذي كانت تعتزم افتتاحه هذا الشهر.

وقال كيم إيوي كيوم المتحدث باسم القصر الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، إن الزيارة الملغاة لها تأثير على خطة فتح مكتب الاتصال.

وصرح كيم "كنا نفكر في افتتاح مكتب الاتصال في إطار سلسلة من المواعيد التي تم ترتيبها بسلاسة من بينها زيارة وزير الخارجية بومبيو لكوريا الشمالية ثم اجتماع القمة بين الكوريتين بعد ذلك"، مضيفا "الآن بعد ظهور موقف جديد هناك حاجة لمراجعة هذا من جديد بناء على ذلك".

ويعتقد بعض المحللين أن إلغاء ترامب لزيارة بومبيو قد تكون خدعة تفاوضية ، إذ كان قد أعلن ترامب في أيار مايو الماضي، أنه ألغى قمته مع كيم، وعلل ذلك "بالعداء الصريح" الذي تنتهجه بيونغ يانغ مع الولايات المتحدة، لكنه تراجع عن هذا القرار والتقى مع كيم في نهاية المطاف.