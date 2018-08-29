البث المباشر
مراسل العالم: العثور علی مستودع يحتوي علی كميات كبيرة من الدوية والاجهزة الطبية من مخلفات الارهابيين في منطقة برزة بدمشق
مراسل العالم: العثور على مستودع يحتوي على كميات كبيرة لأسلحة متوسطة وثقيلة وذخائر وقواعد اطلاق صواريخ وصواريخ "تاو" امريكية الصنع بمنطقة تلول الحمر
مراسلة العالم: مسلحو "الجبهة الوطنية للتحرير" يعتقلون أشخاص، في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، بسبب سعيهم للمصالحة مع الجيش السوري
مقتل 21 في انفجار استهدف الجيش العراقي بالأنبار
قتلى وجرحى في تفجير استهدف حاجزا للجيش العراقي في قضاء القائم بالأنبار
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 على معسكر مستحدث في نجران
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال
آية الله خامنئي يجدد رفضه للتفاوض مع الاميركيين مؤكدا أن كل الحكومات الاميركية بحاجة للتفاوض مع ايران للاستعراض فقط
آية الله خامنئي: لا يجب التعويل على اوروبا بخطة العمل المشترك او القضايا الاقتصادية لكن لامانع من مواصلة المحادثات معها
قائد الثورة الاسلامية: كل الحكومات الاميركية بحاجة للتفاوض مع ايران للاستعراض والمناورة فقط

مصر... القطارات تحيل 10 مسؤولين للمحاكمة

مصر... القطارات تحيل 10 مسؤولين للمحاكمة
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أحالت النيابة الإدارية 10 من المسؤولين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، للمحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامات بـ"الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية وانعدام الرقابة".

العالم-مصر

وجاءت الإحالة على خلفية خروج أحد القطارات عن القضبان في شهر يوليو الماضي وسقوط الجرار وعدد من عرباته، نتيجة عطل بالتحويلة الخاصة بمحطة المرازيق في محافظة الجيزة، الأمر الذي أدى إلى إصابة 63 راكبا وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وتكررت خلال السنوات الماضية حوادث القطارات في مصر التي قتل وأصيب بها المئات، مما أنبأ بضرورة اتخاذ قرارات خاصة بصيانة العربات والسكك الحديدية والتحويلات وتقاطعات الخطوط مع طرق السيارات.

وكثيرا ما شكا المصريون من فشل حكوماتهم في تطبيق معايير السلامة على شبكة السكك الحديدية المتقادمة.

ووقعت أكبر كارثة قطارات في مصر عام 2002، عندما التهم حريق 7 عربات قطار ركاب  متجه من القاهرة إلى أسوان بجنوب البلاد، وقتل 360 راكبا على الأقل في الحادث الذي وقع عند مدينة العياط بمحافظة الجيزة المجاورة للقاهرة.

روابط ذات صلة

مقتل عامل نظافة مصري بانفجار قنبلة قرب خط سكك الترام في حي المطرية بالقاهرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

فيديو.. معركة فرنسية بريطانية في البحر "لأغرب سبب"

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:43 بتوقيت غرينتش

مصادر تكشف نقل "النصرة" لشحنات غاز مشبوهة إلى إدلب!!

قائد الثورة يقلد قائد القوة الجوية السابق وسام النصر

تمثال أردوغان يثير جدلا بألمانيا.. والسلطات تحسم أمره!

تركيا تعتزم إقامة قاعدة بحرية في قبرص

فائدة غير متوقعة لـ"3 قطع شكولاتة شهريا"!!

"اكبري" يهدي ايران الذهبية الـ 18 بدورة الالعاب الاسيوية

مصر... القطارات تحيل 10 مسؤولين للمحاكمة

الجيش السوري يسيطر على الخط الدفاعي لـ“داعش” بالسويداء

الجميع في انتظار نوفمبر... هل اقتربت نهاية حكم دونالد ترامب؟

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

سد مدخل أقرب قاعدة بحرية أميركية إلى روسيا.. والسبب؟

باقري: إذا تجاوز الأعداء القانون في مضيق هرمز سنواجههم بالرد

نقوي حسيني: العالم بات يقر الیوم بالجهوزیة الأمنیة الإیرانیة

نواب ليبيون يطالبون بإعادة هيكلة المجلس الرئاسي

رئيس موريتانيا يدعو مواليه لدعم الحزب الحاكم

نيكي هايلي تشكك في عدد اللاجئين الفلسطينيين

هولندا.. اعتقال باكستاني خطط لقتل منظم مسابقة الكاريكاتير "الإساءة" للإسلام

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

الأکثر مشاهدة