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السفیر الايراني في لندن ينتقد منح جائزتين لهيلي وهوك في اميركا

السفیر الايراني في لندن ينتقد منح جائزتين لهيلي وهوك في اميركا
الأربعاء ٢٩ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

انتقد السفیر الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد منح جائزة لنيكي هيلي وبرايان هوك في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في اميركا.

العالم - ايران 

وكتب حمید بعیدي نجاد، على حسابه الشخصي في موقع اينستغرام للتواصل الاجتماعي، "ان المؤسسة الاميركية للدفاع عن الديمقراطيات منحت جائزة واشادت بمواقف نيكي هيلي وبرايان هوك واعلنت ان هدف حكومة ترامب وضع ايران على مفترق طريقين هما الانهيار او التوصل الى اتفاق مع اميركا والذي يشترط انهاء برنامج تخصيب اليورانيوم وانتاج اليورانيوم الطبيعي وبناء مفاعل اراك والبرنامج الصاروخي."

واضاف ان هذه المواقف اثارت ردود أفعال سلبية من الباحثين والمراكز البحثية والقوى السياسية المستقلة في اميركا واوروبا والتي اعلنت ان هذه الشروط التي وضعتها حكومة ترامب للتوصل الى اتفاق اغلقت اي طريق للتفاهم والمفاوضات بين الجانبين وفي الواقع فان حكومة ترامب لاتبدي اي استعداد للاتفاق والتفاوض مع ايران وتعتبر ان الحوار ليس سوى استعراضا سياسيا فيما يتصور هؤلاء ان حكومة ترامب تعتبر، من خلال هذه الشروط، ان الانهيار والاتفاق مع اميركا يعد أمرا واحدا ووجهان لعملة واحدة.

يشار الى ان مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في اميركا استضافت يوم امس الثلاثاء، رئيس مجموعة العمل الخاصة بايران برايان هوك وسفيرة اميركا في الامم المتحدة نيكي هيلي ومنحتهما جائزة تقديرا لمواقفهما المناوئة لايران.

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