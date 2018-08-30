روسيا: لا دلائل على أن أمريكا تريد التوصل لتسوية بشأن العقوبات!

العالم - الاميركيتان

قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه لا يرى دلائل على أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى تسوية مع موسكو؛ لتجنب فرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا.

وبدأ العمل بجولة جديدة من العقوبات الأمريكية على روسيا، يوم الإثنين، حيث أكدت واشنطن أنها قد تقرر فرض جولة أخرى، بحسب ما نقلته “رويترز”.

ورد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين بالنفي، على سؤال عما إذا كانت هناك أي دلائل على أن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى تسوية مع موسكو؛ من أجل تجنب فرض جولة ثانية من العقوبات.