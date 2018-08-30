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بكين وواشنطن تنسقان لزيارة وزير الدفاع الصيني إلى الولايات المتحدة!

بكين وواشنطن تنسقان لزيارة وزير الدفاع الصيني إلى الولايات المتحدة!
الخميس ٣٠ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الخميس، أن بكين وواشنطن تتواصلان بشكل وثيق بشأن التحضير لزيارة وزير الدفاع الصيني، وي فينغ خه، إلى الولايات المتحدة، التي ستجري قبل نهاية هذا العام.

العالم - الأميركيتان 

وقال المتحدث خلال إيجاز صحفي: "الاتفاق على تبادل الزيارات بين وزيري الدفاع في الصين والولايات المتحدة هو إجماع مهم توصل إليه قادة البلدين، ولاحظنا أن وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، رحب مرارا بالزيارة المرتقبة لنظيره الصيني هذا العام".

كما لفت تسيان إلى أن "زيارة وي فينغ خه إلى الولايات المتحدة تعتبر واحدة من أهم أحداث هذا العام في العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين، حيث يحافظ الطرفان على اتصالات وثيقة حول هذا الموضوع".

وكان ماتيس قد زار بكين في أواخر يونيو/ حزيران من العام الجاري، وخلال هذه الزيارة وجه ماتيس دعوة لنظيره الصيني لزيارة الولايات المتحدة.

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