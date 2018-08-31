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واشنطن تعتزم نقل عناصر من "داعش" إلى غوانتانامو

واشنطن تعتزم نقل عناصر من
الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت قناة "إن بي سي" الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إرسال أعضاء في جماعة "داعش" الوهابية، بينهم بريطانيان مما يُسمى خليّة "البيتلز"، إلى مركز الاعتقال العسكري في غوانتانامو.

العالم- الأميركيتان

وأشارت "إن بي سي" إلى أنّ "ألكسندا أمون كوتي" والشافعي الشيخ قد يكونان من ضمن الذين سيُنقلون إلى غوانتانامو.

وكان كوتي والشيخ عضوان في عصابة خطف من 4 أشخاص في "داعش" وأطلق عليهما المخطوفون اسم "البيتلز" بسبب لهجتهما البريطانية.

واشتهر الطرفان المذكوران أعلاه بتصوير عمليات قطع الرؤوس، ويُعتقد أنهما قتلا الصحافي الأميركي جيمس فولي والعديد من موظفي الإغاثة الغربيين.

وقالت القناة نقلا عن مسؤولين أميركيين ودبلوماسيين أجانب لم تحددهم، إنّ هذا السجن الذي أنشئ في كوبا يُمكن أن يُستخدم لاحتجاز بعض المسلحين الأجانب « البارزين » الذين اعتُقلوا في سوريا والعراق، إلى أجل غير مسمى، في حين أنّ معتقلين آخرين لا تريد بلدانهم أن يعودوا إليها سيُرسلون إلى سجن يديره العراق، على حد تعبيرها.

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