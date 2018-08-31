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آية الله خاتمي: الجمهورية الاسلامية لن تتراجع عن قدراتها الصاروخية قيد انملة

آية الله خاتمي: الجمهورية الاسلامية لن تتراجع عن قدراتها الصاروخية قيد انملة
الجمعة ٣١ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

اكد خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله سيد احمد خاتمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتراجع عن خطوطها الحمراء لاسيما فيما يتعلق بالقدرات الصاروخية قيد انلمة.

العالم - ايران

وقال آية الله خاتمي في خطبة الجمعة اليوم: ان قائد الثورة اكد مرارا انه لا يمكن التفاوض مع اميركا على أي مستوى، لان الادارة الاميركية الحالية لا تلتزم بأي تعهد، ولاتولي اهمية لتنفيذ تعهداتها.

وتابع قائلا: ان قائد الثورة اوضح انه لاضير بالتفاوض مع اوروبا، ولكن سماحته أكد انه يجب عدم التعويل في الاقتصاد والقضايا السياسية على المفاوضات مع الاطراف الاوروبية.

وتابع قائلا: ان على اميركا والاتحاد الاوروبي ودول العالم ان تعلم ان النظام الاسلامي لن يتراجع عن خطوطه الحمراء وفيما بينها الاقتدار الصاروخي قيد انملة.

وبشأن التعامل مع دول الجوار، قال آية الله خاتمي: ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية مع دول الجوار قائمة دوما على اواصر الصداقة، لكن هذا السلوك يجب يكون متبادلا، وعلى دول الجوار ان تدرك انها اذا انتهجت سياسة صحيحة، فان الجمهورية الاسلامية تسعى الى تطوير العلاقات الودية معها.

من جانب آخر اشار خطيب جمعة طهران المؤقت الى اجراءات القضاء الايراني في مكافحة الفساد الاقتصادي، وقال: ان على السلطة القضائية ان تواصل اجراءاتها على الدوام وتتصدى للمفاسد الاقتصادية بحزم وبشكل عادل.

وأشاد خاتمي بضبط النفس من جانب النواب والرئيس خلال الإجتماع البرلماني المفتوح بعد أن كان العدو يتوقع حدوث شجار ومشاحنات كلامية بين الجانبين مؤكداً علي أنّ المشكلة الرئيسية في البلاد هي الحالة المعيشية للمواطنين.

 

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