يونكر :الاتحاد الأوروبي سيرد على أي رسوم ضريبية أميركية تفرض على السيارات

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وقال يونكر متحدثا لشبكة "زد دي إف" الألمانية إنه في حال شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية كما هدد الخميس في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، "فسوف نقوم بالأمر نفسه".

وتابع "اتفقنا مع الرئيس ترامب على نوع من وقف إطلاق النار في ما يتعلق بالضرائب الجديدة على السيارات" مذكرا بزيارته في نهاية تموز/يوليو إلى واشنطن بحثا عن تسوية لأزمة تبادل العقوبات بين أوروبا والولايات المتحدة.

وقال "كما يحصل أحيانا مع أي هدنة، فهي تكون أحيانا في خطر، لكنه يتم احترامها".

حرك ترامب الخميس المخاوف من تصعيد في الحرب التجارية، رافضا في المقابلة مع "بلومبرغ" عرض الاتحاد الأوروبي بتخلي الطرفين عن الرسوم الجمركية المتبادلة على واردات السيارات.

وقال ترامب "إن مستهلكيهم اعتادوا شراء سياراتهم وليس سياراتنا"، وقد أبدى مرارا استياءه لرؤية سيارات مرسيدس في شوارع نيويورك.

وأكدت مفوضة التجارة الأوروبية سيسيليا مالمستروم الخميس أمام لجنة في البرلمان الأوروبي، أن بروكسل على استعاد لإلغاء الرسوم الجمركية على السيارات الأميركية ولكن بشرط أن "يكون ذلك مبادلا".

وفي حال فشل المساعي الحالية، فقد هدد ترامب في الربيع بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، طالبا من وزارة التجارة درس الملف.