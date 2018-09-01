البث المباشر
إصابة 18 شخصا جراء اشتعال النار في طائرة ركاب روسية بمطار سوتشي
بوتين يدين مقتل رئيس جمهورية دونيتسك
المتحدث باسم وكالة الأونروا: وكالة الأونروا مندهشة لقرار أميركا وقف التمويل للوكالة
المتحدث باسم وكالة الأونروا: نرفض إصرار أميركا على أن برامجنا معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه
المتحدث باسم محمود عباس:قرار واشنطن وقف تمويل الأونروا اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وتحد لقرارات الأمم المتحدة
الخارجية القطرية: نتابع بقلق التقارير الإعلامية عن استعانة الإمارات بشركات "إسرائيلية" للتجسس
مراسل العالم: استشهاد امرأة وإصابة طفل بجروح إثر قصف قوى العدوان لمنازل ومزارع المواطنين شمال منطقة السويق بمديرية التحيتا في الحديدة.
مراسل العالم: اطلاق صاروخي زلزال1 وعدد من الصواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية استهداف تجمعات وتحصينات المرتزقة قبالة وغرب السديس في نجران.
مراسل العالم: استشهاد 3 يمنيين وجرح 10 آخرين بالقصف المتواصل لقوى العدوان على منازل المواطنين في الدريهمي بالحديدة
رويترز: ليبيا تغلق مطار طرابلس الدولي بسبب الاشتباكات

CNN: واشنطن وضعت قائمة لأهداف ضربتها المحتملة على سوريا

CNN: واشنطن وضعت قائمة لأهداف ضربتها المحتملة على سوريا
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت قناة "CNN" أن الخبراء الاستخباراتيين والاستطلاعيين العسكريين في الولايات المتحدة وضعوا قائمة للأهداف المحتملة التي قد يتم استهدافها بضربة أمريكية جديدة على سوريا.

العالم - سوريا

وأوضحت القناة الأمريكية نقلا عن عدد من المسؤولين في البلاد أن القائمة تشمل مواقع سورية يزعم أنها تستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستشن غارات على هذه الأهداف حال إعطاء الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا مناسبا، "كرد على تنفيذ القوات الحكومية" في سوريا هجوما باستخدام المواد السامة.

وشددت القناة في تقريرها على أن "القرار لم يتم اتخاذه بعد"، إلا أن مسؤولا "مطلعا بشكل مباشر على الوضع الراهن" قال لـ"CNN" إن القوات الأمريكية "قادرة على الرد بصورة سريعة للغاية" حال شن السلطات السورية هجوما كيميائيا، موضحا أن المعطيات التي تم جمعها مسبقا حول الأهداف المحتملة ستتيح للبنتاغون ضمان بداية جيدة لعمليته حال إقرار ترامب تنفيذها.

وأشارت مصادر القناة إلى "قلق" الولايات المتحدة من أن "الهجوم الوشيك" للقوات الحكومية على إدلب، معقل المسلحين المتمردين ، "قد يشمل استخداما للأسلحة الكيميائية حال تمكنهم من إبطاء تقدمه".

وزعم مسؤولان في قطاع الدفاع الأمريكي، حسب القناة، أن القوات الحكومية السورية نقلت على مدار الأسابيع الماضية مجموعة من المروحيات الحربية نحو إدلب، وأضافا أن "الولايات المتحدة قلقة من استخدامها في نهاية المطاف من أجل شن هجوم كيميائي آخر باستخدام قنابل تحتوي على الكلور".   

وعلى مدار الأيام الماضية حذرت وزارة الدفاع الروسية مرارا من أن المسلحين في محافظة إدلب يعملون بالتعاون مع عناصر من منظمة "الخوذ البيضاء" والاستخبارات البريطانية، على إعداد استفزاز كيميائي بغرض اتهام السلطات في دمشق بشن هجوم بمواد سامة، مشيرة إلى أن هذا الحادث سيوظف لاستغلاله ذريعة لضربة أمريكية بريطانية فرنسية على سوريا.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن هذه العملية قد تجري لتغطية هجوم كبير للمسلحين في إدلب على مواقع الجيش السوري في محافظتي حماة وحلب المجاورتين.

كما أفادت الدفاع الروسية في هذا السياق بأن الولايات المتحدة عززت في الفترة الماضية مجموعة قواتها الضاربة في مياه البحر الأبيض المتوسط استعدادا لشن ضربتها الصاروخية على سوريا.

وتشكل إدلب المحاذية لتركيا والتي تسيطر على أكثر من 70 بالمئة من أراضيها فصائل مسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، خلال السنوات الأخيرة، وجهة لعشرات الآلاف من المسلحين والمدنيين الذين تم إجلاؤهم من مناطق عدة كانت تحت سيطرة الفصائل المعارضة أبرزها مدينة حلب والغوطة الشرقية لدمشق.

بدورها، أكدت السلطات السورية مرارا في الفترة الأخيرة بما في ذلك على لسان رئيس البلاد، بشار الأسد، أن تحرير محافظة إدلب سيمثل أولوية بالنسبة للجيش السوري في عملياته المقبلة.

 

روابط ذات صلة

موسكو تطالب لندن بالتوقف عن التهديد بتنفيذ عدوان على سوريا

شاهد.. موسكو تعلن موقفها صراحة من معركة ادلب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

CNN: واشنطن وضعت قائمة لأهداف ضربتها المحتملة على سوريا

روسيا: رفض أمريكا تمويل "الأونروا" يعقد الوضع في الشرق الأوسط

وصول غواصة ذرية أمريكية إلى المتوسط

إصابة ستة أشخاص في حريق طائرة بوينغ 737 بعد هبوطها في سوتشي

المحكمة الانتخابية في البرازيل تُصوّت ضد ترشّح الرئيس الأسبق

انطلاق فعاليات أكبر معرض للكتاب العربي بتركيا

ألمانيا تشترط على تركيا لإصلاح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

التكليف في اليوم المئة.... كأنه اليوم الأول

حسب إذاعة ألمانية... هذه هي اداة مهمة للأمن القومي القطري وتحميه من اي تهديد..

بحضور مساعد الخارجية البريطانية طهران تستضيف جولة جديدة من المحادثات مع بريطانيا اليوم

في السنة الـ33 من حياته... إلى أين يسير محمد بن سلمان بالسعودية؟

الإعلان عن وقف لإطلاق النار في ليبيا

هل أخّر الجيش السوري عملية إدلب؟

مكملات البروتين والهرمونات الصناعية تهدد حياتك !

شاهد وصفة سحرية تخلصك من "الصراصير" نهائيا 

مناقشة دعم منظمة الصحة العالمية لهيئة مستشفى الثورة بالحديدة

السوريون والضربة الأمريكية .. لاشيء يكسر الظَّهر

هل تعرقل أميركا معركة إدلب؟

حركة "عطاء" تعلن انها ستطعن بقرار اعفاء الفياض من مناصب حكومية

الخرطوم و اتفاقية سلام فرقاء دولة جنوب السودان

الأکثر مشاهدة