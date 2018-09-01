البث المباشر
إصابة 18 شخصا جراء اشتعال النار في طائرة ركاب روسية بمطار سوتشي
بوتين يدين مقتل رئيس جمهورية دونيتسك
المتحدث باسم وكالة الأونروا: وكالة الأونروا مندهشة لقرار أميركا وقف التمويل للوكالة
المتحدث باسم وكالة الأونروا: نرفض إصرار أميركا على أن برامجنا معيبة بشكل لا يمكن إصلاحه
المتحدث باسم محمود عباس:قرار واشنطن وقف تمويل الأونروا اعتداء سافر على الشعب الفلسطيني وتحد لقرارات الأمم المتحدة
الخارجية القطرية: نتابع بقلق التقارير الإعلامية عن استعانة الإمارات بشركات "إسرائيلية" للتجسس
مراسل العالم: استشهاد امرأة وإصابة طفل بجروح إثر قصف قوى العدوان لمنازل ومزارع المواطنين شمال منطقة السويق بمديرية التحيتا في الحديدة.
مراسل العالم: اطلاق صاروخي زلزال1 وعدد من الصواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية استهداف تجمعات وتحصينات المرتزقة قبالة وغرب السديس في نجران.
مراسل العالم: استشهاد 3 يمنيين وجرح 10 آخرين بالقصف المتواصل لقوى العدوان على منازل المواطنين في الدريهمي بالحديدة
رويترز: ليبيا تغلق مطار طرابلس الدولي بسبب الاشتباكات

روسيا: رفض أمريكا تمويل "الأونروا" يعقد الوضع في الشرق الأوسط

روسيا: رفض أمريكا تمويل
السبت ٠١ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث الصحفي باسم البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي، أن رفض الولايات المتحدة تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" يعقد التسوية في هذه المنطقة.

العالم - أوروبا

وقال سترجيجوفسكي: إن "قرار الولايات المتحدة الأمريكية الحالي لا يساهم في تقدم عملية التسوية في الشرق الأوسط، والجزء الهام منها وهو الحل العادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين".

وأشار إلى أنه "من خلال الوكالة يرسل جزء كبير من المساعدات الدولية، التي يحتاج إليها الكثير من الفلسطينيين، الذين أصبحوا لاجئين للمرة الثانية والثالثة نتيجة للصدمات الشديدة، التي حلت بمنطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة."

وأضاف المتحدث الصحفي باسم البعثة الروسية: "روسيا ستواصل دعم الأونروا، الذي يتجاوز نشاطها المجال الإنساني البحت ويهدف إلى تحقيق الاستقرار ودفع عملية السلام في الشرق الأوسط". 

روابط ذات صلة

هذا ما قالته الجهاد الاسلامي عن مساعي ترامب لإلغاء وإنهاء "الأونروا"

عريقات: قرار الإدارة الأمريكية وقف تمويل "الأونروا" مرفوض

وكالة "الأونروا" مندهشة للقرار الأميركي بوقف تمويلها

أبو ردينة: وقف تمويل الأونروا اعتداء سافر على شعبنا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

روسيا: رفض أمريكا تمويل "الأونروا" يعقد الوضع في الشرق الأوسط

وصول غواصة ذرية أمريكية إلى المتوسط

إصابة ستة أشخاص في حريق طائرة بوينغ 737 بعد هبوطها في سوتشي

المحكمة الانتخابية في البرازيل تُصوّت ضد ترشّح الرئيس الأسبق

انطلاق فعاليات أكبر معرض للكتاب العربي بتركيا

ألمانيا تشترط على تركيا لإصلاح علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

التكليف في اليوم المئة.... كأنه اليوم الأول

حسب إذاعة ألمانية... هذه هي اداة مهمة للأمن القومي القطري وتحميه من اي تهديد..

بحضور مساعد الخارجية البريطانية طهران تستضيف جولة جديدة من المحادثات مع بريطانيا اليوم

في السنة الـ33 من حياته... إلى أين يسير محمد بن سلمان بالسعودية؟

الإعلان عن وقف لإطلاق النار في ليبيا

هل أخّر الجيش السوري عملية إدلب؟

مكملات البروتين والهرمونات الصناعية تهدد حياتك !

شاهد وصفة سحرية تخلصك من "الصراصير" نهائيا 

مناقشة دعم منظمة الصحة العالمية لهيئة مستشفى الثورة بالحديدة

السوريون والضربة الأمريكية .. لاشيء يكسر الظَّهر

هل تعرقل أميركا معركة إدلب؟

حركة "عطاء" تعلن انها ستطعن بقرار اعفاء الفياض من مناصب حكومية

الخرطوم و اتفاقية سلام فرقاء دولة جنوب السودان

وزارة دفاع تونس: تصفية عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين بعملية عسكرية

الأکثر مشاهدة