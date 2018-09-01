عريقات: أميركا ألغت مساعدة وكالة تشكلت بقرار من الامم المتحدة

العالم - فلسطين

خنق الأونروا؛ قرار اتخذته إدارة الرئيس الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء التمويل لبرنامج الأمم المتحدة لمساعدة للاجئين الفلسطينيين.

قرار وقف التمويل بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مخيب للآمال ومثير للدهشة؛ أما الجانب الفلسطيني اعتبره "شطبا لحق العودة" و"ابتزازا سياسيا" وضغطا أميركيا لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات:"نرفض القرار الأميركي جملة وتفصيلا. فلا يحق للولايات المتحدة إلغاء وكالة الاونروا التي تشكلت بقرار من الامم المتحدة لتقديم الخدمات الی حين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها".

لعل أبرز المرحبين بالقرار؛ كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي اتهم المنظمة بمساعدة ملايين الأشخاص في إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

الكيان ومن يدعمه في واشنطن يتهمون الأونروا بترسيخ حقيقة يعارضونها هم بشدة؛ وتنص على ان الفلسطينيين هم لاجئون لهم الحق في العودة إلى الأراضي التي فروا أو طردوا منها بالتزامن مع إنشاء كيان الاحتلال عام ثمانية وأربعين.

خطوة إيقاف دعم الأونروا ليست مجرد وقف أو منع للأموال حسب مراقبين؛ فهي استهداف للمرجعية الحقوقية الدولية التي توثق حق العودة للاجئين. بل إن آخرين ذهبوا أبعد من ذلك مفسرين القرار الأميركي بأنه يمهد لخطوة يتوقع ان تصدر من البيت الأبيض بعد أيام؛ وتقضي باعلان إسقاط حق العودة من أي مفاوضات.

ترامب يتحرك وفق استراتيجية واضحة لتدمير القضية الفلسطينية وطمس الحقوق؛ وخير شاهد على هذا مواقفه حيال قضية وحقوق الشعب الفلسطيني. فهو الصامت والمتغافل عن الانتهاكات الإسرائيلية وبناء المستوطنات وتهويد الأرض الفلسطينية وصولاً إلى اعترافه بالقدس عاصمة لكيان الإحتلال متجاهلاً تحذيرات المجتمع الدولي؛ فضلاً عن خريطة تصفية القضية الفلسطينية؛ القديمة المتجددة بما بات يعرف مؤخراً بصفقة القرن؛ والتي كان آخر فصولها إيقاف دعم الأونروا.