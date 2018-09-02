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رئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي السيسي في بكين

رئيس الوزراء الإثيوبي يلتقي السيسي في بكين
الأحد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، مؤكدا حرص الجانبين على تطوير العلاقات الثنائية، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

العالم- أفريقيا

وقال المتحدث بسام راضي للصحفيين، إن الجانبين استعرضا خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الصينية بكين، عددا من الملفات الثنائية، حيث شددا على عزمهما التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة يؤمن حقوق مصر المائية في نهر النيل، ويحفظ للجانب الإثيوبي حقوقه في تحقيق التنمية دون إضرار بأي طرف آخر.

ووفقا له، فقد شهدت المباحثات كذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الصلة بالقارة الإفريقية، حيث توافقت رؤى الجانبين إزاء أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك والعمل على تعزيز التعاون بين مختلف دول المنطقة.

بدوره أكد رئيس الوزراء الإثيوبي حرصه على الالتقاء مجددا بالسيسي منذ زيارته الأخيرة للقاهرة في يونيو 2018، للتشاور بشأن سبل دفع العلاقات بين البلدين.

المصدر: وكالات

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