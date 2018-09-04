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وزير دفاع تركيا للمبعوث الأميركي: سنواصل حماية مصالحنا في سوريا

وزير دفاع تركيا للمبعوث الأميركي: سنواصل حماية مصالحنا في سوريا
الثلاثاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، لقاءاً مع الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية المعني بشؤون سوريا، جيمس جيفري.

العالم-سوريا

وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان أصدرته عقب اللقاء أن الطرفين بحثا "آخر التطورات في سوريا"، مضيفة أن أكار أكد للممثل الأمريكي قلق تركيا من أنشطة تنظيمي "وحدات حماية الشعب" الكردية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، اللذين وصفهما "بالفرعين السوريين" لـ"حزب العمال الكردستاني" المعتبر إرهابيا من قبل السلطات التركية.

وشدد أكار، حسب البيان، على أن تركيا ستواصل اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالحها وحقوقها الوطنية وضمان أمنها، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة طرد الإرهابيين بالكامل من المنطقة.

وقام المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية المعني بشؤون سوريا بجولة دولية من 1 حتى 4 سبتمبر شملت كلا من الأردن وإسرائيل وتركيا.

ولقد بحث جيفري مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في 1 سبتمبر، الوضع في سوريا ومكافحة "العدوان الإيراني"، على حد تعبيرهم، كما ناقش في 2 من الشهر ذاته مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، مستجدات الأزمة السورية والجهود المستهدفة لحلها بالإضافة إلى قضية اللاجئين السوريين. 

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