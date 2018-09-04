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فلسطين المحتلة..

بالفيديو.. تظاهرات أمام البيت الأميركي برام الله احتجاجا على قرار ترامب

الثلاثاء ٠٤ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

تظاهر الفلسطينيون أمام البيت الأمريكي في مدينة رام الله المحتلة احتجاجا على القرارات الاميركية ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الفصائل الفلسطينية رفضها لكافة الاجراءات الاميركية بحق القضية الفلسطينية وعلى رأسها انهاء حق العودة عبر المساس بالانروا .

العالم - خاص بالعالم 

وامام البيت الامريكي في مدينة رام الله رفعت الاصوات علها تصل الى ادارة الترامب رفضا للاجراءات الامريكية الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية واخرها المساس بحق العودة عبر قطع المساعدات بشكل مطلق لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا.. الفصائل الفلسطينية وقف قادتها في المكان داعين العالم الى مقاطعة الولايات المتحدة.

وقال عبد الله يوليو رئيس طائفة الروم الكاثوليك: "يتحقق هذا الشرط بعودة اللاجئين الى ديارهم، وهناك ملفات كثيرة الا ان القضية واحدة، وهي قضية الاحتلال، وسنتابع مسيرتنا لحين زوال الاحتلال عن الوطن الحبيب".

المتظاهرون على ابواب البيت الامريكي حرقوا صورا للرئيس ترامب صاحب الصفقة التي بدات نتائجها بالظهور قبل اعلانها.. صفقة يرى هؤلاء بانها ان نفذت بنودها ستؤدي الى فقدان حتى حقهم فيما تبقى من ارضهم المسلوبة.

كلمة لا قوة يملكها الفلسطينييون في زمن الانصياع لامريكا.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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