استطلاع رأي.. نساء أمريكا يدلين برأيهن حول ترامب

العالم - الأميركيتان

وبحسب الاستطلاع الذي نشر على موقع صحيفة "واشنطن بوست" فإن 59% من النساء اللواتي يملكن حق التصويت أكدن أنهن يرفضن بشكل قاطع أنشطة دونالد ترامب في رئاسة الإدارة الأمريكية، في حين عبرت 30% من النساء عن تأييدهن ودعمهن له، منهن 20% أيدنه بشدة.

وأكد المنشور أن 89% من النساء أظهرن رغبتهن بالمشاركة في انتخابات الكونغرس النصفية، وفي الوقت نفسه أيد 65% فوز الحزب الديمقراطي، الذي سيستطيع أن يقف بوجه إدارة البيت الأبيض بقيادة الجمهوري دونالد ترامب.

ويتم خلال الانتخابات النصفية إعادة انتخاب 435 عضوا في الكونغرس وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وكذلك معظم المحافظين. وتجري الانتخابات النصفية هذا العام، يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر. وتتوقف على نتائجها الحياة السياسية والحرية وحتى حياة ترامب وأسرته. ففي حال شغل الحزب الديمقراطي الغالبية في الكونغرس فإن ترامب سيكون في خطر سحب الثقة واتهامه وأسرته بالخيانة والتواطؤ مع روسيا، ما قد يؤدي به إلى السجن أو الكرسي الكهربائي.