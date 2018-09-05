بريطانيا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن حول قضية تسميم العميل الروسي

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وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: "طلبنا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لكي نطلع أعضاء المجلس على المعلومات الجديدة". كما تنوي بريطانيا إطلاع أعضاء المجلس على الخطوات التي تخطط للقيام بها فيما يتعلق بالتحقيق في القضية.

وتتوقع بريطانيا عقد الجلسة صباح الخميس 6 سبتمبر. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الشرطة البريطانية تقريرا حول قضية تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية، جاء فيه أن الشخصين المشتبه بضلوعهما في محاولة اغتيال سكريبال هما المواطنان الروسيان المدعوان ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف، لكنها أشارت إلى أن هذين الاسمين مستعاران على الأرجح.

بدورها، جددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتهاماتها لروسيا بالوقوف وراء الهجوم على سكريبال، مدعية بأن الشخصين المذكورين كانا من رجال الاستخبارات الروسية.

يذكر، أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الموجهة إليها بشأن قضية سكريبال، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها.

المصدر: وكالات