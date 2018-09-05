البث المباشر
مراسل العالم:طيران عمودي تابع للعدوان ينقل قتلى وجرحى قواته من جبهة الساحل الغربي في اليمن
مراسل العالم: القوة الصاروخية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز بدر1 الباليستي على معسكر الحرس الوطني السعودي بنجران
مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة للعالم:مقتل متظاهر اثر اصابة بالرأس في الصدامات مع قوات الامن امس الاربعاء
مراسل العالم:اسقاط طائرة اباتشي بالقرب من منطقة منظر في محيط مطار الحديدة الدولي غربي اليمن
مراسل العالم:اسقاط طائرة اباتشي بالقرب من منطقة منظر في محيط مطار الحديدة الدولي
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يدعو المبعوث الدولي إلى تغيير مكان المشاورات إلى العاصمة صنعاء
انفجار ثان يهز العاصمة كابول بعد تفجير انتحاري ما أسفر عن مقتل 14 شخصا
مراسل العالم:تدمير مدرعة عسكرية للغزاة والمرتزقة ومصرع واصابة من كان على متنها في الفازة بجبهة الساحل الغربي
مصادر عراقية:متظاهرو البصرة يقطعون طريق تنومة- عشار
المبعوث الاممي الى ليبيا خلال جلسة لمجلس الامن يطالب المجلس بالوحدة لتغيير الوضع في ليبيا

بريطانيا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن حول قضية تسميم العميل الروسي

بريطانيا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن حول قضية تسميم العميل الروسي
الأربعاء ٠٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

دعت بريطانيا، الأربعاء، لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي من أجل بحث "المعلومات الجديدة" المتعلقة بقضية تسميم العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال.

العالم - أوروبا

وقالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارين بيرس: "طلبنا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لكي نطلع أعضاء المجلس على المعلومات الجديدة". كما تنوي بريطانيا إطلاع أعضاء المجلس على الخطوات التي تخطط للقيام بها فيما يتعلق بالتحقيق في القضية.

وتتوقع بريطانيا عقد الجلسة صباح الخميس 6 سبتمبر. ويأتي ذلك بعد أن أصدرت الشرطة البريطانية تقريرا حول قضية تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق والعميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية، جاء فيه أن الشخصين المشتبه بضلوعهما في محاولة اغتيال سكريبال هما المواطنان الروسيان المدعوان ألكسندر بيتروف ورسلان بوشيروف، لكنها أشارت إلى أن هذين الاسمين مستعاران على الأرجح.

بدورها، جددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتهاماتها لروسيا بالوقوف وراء الهجوم على سكريبال، مدعية بأن الشخصين المذكورين كانا من رجال الاستخبارات الروسية.

يذكر، أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الموجهة إليها بشأن قضية سكريبال، مشيرة إلى أن بريطانيا لم تقدم أي أدلة تدعم ادعاءاتها.

المصدر: وكالات

 

روابط ذات صلة

في تطور جديد بقضية سكريبال.. بريطانيا تتهم روسيين بمحاولة قتله +فيديو

الكرملين: لا نفهم مغزى تصريحات الشرطة البريطانية بشأن "قضية سكريبال"

ماي: محاولة اغتيال سكريبال على أرضنا تعكس السلوك الروسي علينا!

موسكو: معلومات لندن عن المشتبه بهما في قضية سكريبال لا تعني شيئا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بريطانيا تدعو لعقد جلسة لمجلس الأمن حول قضية تسميم العميل الروسي

مجلس خبراء القيادة بايران يؤكد على استمرار مقارعة اميركا والصهيونية

اسقاط طائرة اباتشي تابعة للعدوان قرب مطار الحديدة

الجماعات المسلحة تستهدف مدينة القرداحة بريف اللاذقية

باراغواي تعيد سفارتها من القدس لـ"تل أبيب"ونتنياهو يرد

السلطات العراقية تغلق ميناء أم قصر بعد تجدد الاحتجاجات

مجددا ترامب يحلم بلقاء روحاني ويعلن استعداده للقائه

هجوم ارهابي على نقطة تفتيش حدودية جنوب شرق ايران

الوضع الإنساني في اليمن عشية بدء مفاوضات جنيف

امريكا تستعد لحرب استباقية على سوريا

قضية سكريبال تعود للواجهة.. لندن توجه تهما جديدة لموسكو والاخيرة ترد

"تويتر" يهدد بحظر ترامب!

الملك الأردني يحدد موقفه من الكونفدرالية

السعودية تسعى للحفاظ على سعر النفط عند 70-80 دولارا للبرميل

اليونيسف: مقتل 55 طفلا خلال أسبوعين في اليمن

بهذه الطريقة أوقفوا تساقط الشعر !

كم عدد ضحايا تفجيري كابول؟

كم هي نسبة نجاح نظام بوك الصاروخي السوري في إسقاط الصواريخ المعادية؟

الخارجیة الیمنیة: العدوان يعرقل مشاركة وفدنا بمشاورات جنيف

لیبیا.. حقيقة أحداث طرابلس وتداعياتها  

الأکثر مشاهدة